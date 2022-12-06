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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК Ахметова за неделю вернули свет для 43 тысяч семей

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Без света пока остается 96 населенных пунктов в Донецкой области
Без света пока остается 96 населенных пунктов в Донецкой области
Фото: grids.dtek.com

За минувшую неделю энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 43 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом говорится в сообщении компании.

Возобновлено электроснабжение 39 населенных пунктов. В Донецкой области удалось вернуть свет для 40 тысяч семей, в Днепропетровской – еще почти 3 тысячам.

"Каждый день ДТЭК возвращает свет десяткам тысяч украинцев. Специалисты компании, несмотря на обстрелы, продолжают возобновлять электросети по согласованию с Вооруженными силами Украины и ГСЧС", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Без света пока остается 96 населенных пунктов в Донецкой области. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" обязательно возобновят поставки света в дома всех жителей области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины, отметили в компании.

Контекст:

Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.

Пуски осуществлялись с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области, с кораблей Черноморского флота РФ, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря, а также с помощью истребителей Су-35, рассказало командование ВС ВСУ.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". О попадании российских ракет по энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль. Также стало известно об обстреле энергообъекта в Николаевской области. По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.

Энергетики сразу после атаки приступили к ликвидации последствий ракетных ударов по инфраструктуре, работы продолжались всю ночь, сообщили в компании ДТЭК.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, энергетика, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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