Энергетики ДТЭК Ахметова за неделю вернули свет для 43 тысяч семей

Без света пока остается 96 населенных пунктов в Донецкой области Фото: grids.dtek.com

Возобновлено электроснабжение 39 населенных пунктов. В Донецкой области удалось вернуть свет для 40 тысяч семей, в Днепропетровской – еще почти 3 тысячам.

"Каждый день ДТЭК возвращает свет десяткам тысяч украинцев. Специалисты компании, несмотря на обстрелы, продолжают возобновлять электросети по согласованию с Вооруженными силами Украины и ГСЧС", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Без света пока остается 96 населенных пунктов в Донецкой области. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" обязательно возобновят поставки света в дома всех жителей области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины, отметили в компании.