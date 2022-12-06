В Украине 15 поездов задерживаются из-за последствий ракетной атаки РФ

Отмечается, что уже есть напряжение на всех участках, поэтому движение возвращается к графику.
В настоящее время 15 поездов задерживаются более чем на полчаса, больше всех опаздывают четыре поезда, два из них – почти на четыре часа. Так, поезд №191/192 "Одесса – Краматорск" задерживается на три часа 59 минут. Задержка поезда №91/92 "Одесса – Харьков" также составляет три часа 59 минут. Поезд №101/102 "Херсон – Киев" опаздывает на час и 50 минут, поезд №25/26 "Одесса – Рахов" – на час и две минуты.
"Пассажирам, прибывшим ночью (в частности, рейсом Краматорск – Киев), организована развозка автобусом по городу, пересадки на ближайшие удобные рейсы и комфортное ожидание в теплом "Пункте несокрушимости", – говорится в сообщении.
Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.
Пуски осуществлялись с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области, с кораблей Черноморского флота РФ, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря, а также с помощью истребителей Су-35, рассказало командование ВС ВСУ.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.