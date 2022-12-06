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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине 15 поездов задерживаются из-за последствий ракетной атаки РФ

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Несколько поездов опаздывают более чем на час
Несколько поездов опаздывают более чем на час
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

В Украине опаздывают 15 поездов, из них четыре – более чем на час в связи с перебоями в электроснабжении. Об этом сообщает "Укрзалізниця" в Telegram 6 декабря.

Отмечается, что уже есть напряжение на всех участках, поэтому движение возвращается к графику.

В настоящее время 15 поездов задерживаются более чем на полчаса, больше всех опаздывают четыре поезда, два из них – почти на четыре часа. Так, поезд №191/192 "Одесса – Краматорск"  задерживается на три часа 59 минут. Задержка поезда №91/92 "Одесса – Харьков" также составляет три часа 59 минут. Поезд №101/102 "Херсон – Киев" опаздывает на час и 50 минут, поезд №25/26 "Одесса – Рахов" – на час и две минуты.

"Пассажирам, прибывшим ночью (в частности, рейсом Краматорск – Киев), организована развозка автобусом по городу, пересадки на ближайшие удобные рейсы и комфортное ожидание в теплом "Пункте несокрушимости", – говорится в сообщении.

Контекст:

Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.

Пуски осуществлялись с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области, с кораблей Черноморского флота РФ, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря, а также с помощью истребителей Су-35, рассказало командование ВС ВСУ.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.

Теги: Укрзалізниця, электроснабжение, поезда, война России против Украины
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