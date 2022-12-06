В Украине 15 поездов задерживаются из-за последствий ракетной атаки РФ

Несколько поездов опаздывают более чем на час Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Отмечается, что уже есть напряжение на всех участках, поэтому движение возвращается к графику.

В настоящее время 15 поездов задерживаются более чем на полчаса, больше всех опаздывают четыре поезда, два из них – почти на четыре часа. Так, поезд №191/192 "Одесса – Краматорск" задерживается на три часа 59 минут. Задержка поезда №91/92 "Одесса – Харьков" также составляет три часа 59 минут. Поезд №101/102 "Херсон – Киев" опаздывает на час и 50 минут, поезд №25/26 "Одесса – Рахов" – на час и две минуты.

"Пассажирам, прибывшим ночью (в частности, рейсом Краматорск – Киев), организована развозка автобусом по городу, пересадки на ближайшие удобные рейсы и комфортное ожидание в теплом "Пункте несокрушимости", – говорится в сообщении.