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"Укрзалізниця" в октябре сократила перевозку металлопродукции на 9,2%

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Уменьшение перевозок произошло во внутреннем сообщении и экспорте
Уменьшение перевозок произошло во внутреннем сообщении и экспорте
Фото: gmk.center

АО "Укрзалізниця" по итогам октября 2022 года сократило перевозку металлопродукции на 9,2% по сравнению с сентябрем текущего года – до 628,4 тыс. т. По сравнению с октябрем 2021 года перевозки сократились на 62,3%. Об этом пишет GMK Center со ссылкой на пресс-службу "Укрзалізниці".

Экспортные перевозки черных металлов в октябре 2022 года сократились на 13,4% по сравнению с предыдущим месяцем – до 330,6 тыс. т. Их доля в общем объеме перевозок металлов по виду сообщения составляет 53%. На внутренние перевозки приходится 43%. Всего за месяц во внутреннем сообщении перевезено 268,7 тыс. т металлопродукции, что на 10,4% меньше, чем в прошлом месяце.

"Уменьшение перевозок произошло во внутреннем сообщении и экспорте. Наибольшее уменьшение произошло с "Каметстали" (сейчас задействовано 30% мощностей), Никопольского завода ферросплавов (50% мощностей) и "АрселорМиттал" (50% мощностей, учитывая падение объемов продукции, рост стоимости электроэнергии, а также наполненность складов)", – отмечает "Укрзалізниця".

По итогам января – октября 2022 года перевозки металлопродукции железнодорожными путями сократились на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлурги не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, в связи с чем себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.

За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат"Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".

Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил в комментарии УНИАН, что в довоенные времена на внешние рынки Украина отправляла 80% продукции, около 70% экспорта шло через морские порты и без разблокирования этого транспортного коридора полноценное восстановление металлургической отрасли невозможно.

Теги: экономика, Укрзалізниця, экспорт, металлургия, Запорожсталь, АрселорМиттал Кривой Рог, ферросплавы, грузоперевозки, Никопольский завод ферросплавов, логистика, Каметсталь
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