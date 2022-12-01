"Укрзалізниця" в октябре 2022 года сократила перевозку руды на 25%

Экспортные перевозки руды в октябре 2022 года выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем – до 971,8 тыс. т. Их доля в общем объеме перевозок железорудного сырья по виду сообщения составляет 68%. 32% приходится на внутренние перевозки. За месяц во внутреннем сообщении перевезено 454 тыс. т железной руды, что на 13,6% меньше, чем в прошлом месяце.
"Учитывая перебои и ограничения в работе электросетей, металлургические предприятия сокращают производство, соответственно уменьшается потребность в сырье. Так, снизились внутренние перевозки с Северного ГОК и Ингулецкого ГОК, которые приостановили добычу, и Полтавского ГОК, сократившего добычу на 50%", – цитирует издание пресс-службу "Укрзалізниці".
По итогам января – октября 2022 года перевозки железной руды по железнодорожным путям сократились на 54,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 29,31 млн т. Экспортные перевозки за этот период составили 20,77 млн т, что на 43,9 % меньше, чем в январе – октябре прошлого года.
После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлурги не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.
За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, в связи с чем себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.
За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат, "Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".
Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил в комментарии УНИАН, что в довоенные времена на внешние рынки мы отправляли 80% продукции, около 70% экспорта шло через морские порты и без разблокирования этого транспортного коридора полноценное восстановление металлургической отрасли невозможно.