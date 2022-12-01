"Укрзалізниця" в октябре 2022 года сократила перевозку руды на 25%

По итогам января – октября 2022 года перевозки железной руды по железнодорожным путям сократились на 54,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 29,31 млн т Фото: gmk.center

Экспортные перевозки руды в октябре 2022 года выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем – до 971,8 тыс. т. Их доля в общем объеме перевозок железорудного сырья по виду сообщения составляет 68%. 32% приходится на внутренние перевозки. За месяц во внутреннем сообщении перевезено 454 тыс. т железной руды, что на 13,6% меньше, чем в прошлом месяце.

"Учитывая перебои и ограничения в работе электросетей, металлургические предприятия сокращают производство, соответственно уменьшается потребность в сырье. Так, снизились внутренние перевозки с Северного ГОК и Ингулецкого ГОК, которые приостановили добычу, и Полтавского ГОК, сократившего добычу на 50%", – цитирует издание пресс-службу "Укрзалізниці".

По итогам января – октября 2022 года перевозки железной руды по железнодорожным путям сократились на 54,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 29,31 млн т. Экспортные перевозки за этот период составили 20,77 млн т, что на 43,9 % меньше, чем в январе – октябре прошлого года.