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В Мининфраструктуры Украины рассказали о результатах действия "транспортного безвиза"

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Срок соглашения составляет один год, Украина и ЕС уже работают над его продлением
Срок соглашения составляет один год, Украина и ЕС уже работают над его продлением
Фото: depositphotos.com

"Транспортный безвиз" с Евросоюзом, который уже действует, хотя формально процедуры еще не завершены, помог заметно увеличить товарооборот. Об этом сообщили 10 ноября в Мининфраструктуры Украины.

Европейский парламент 10 ноября утвердил Соглашение о грузовых перевозках автотранспортом между Евросоюзом, Украиной и Молдовой – так называемый транспортный безвиз.

После одобрения Европарламентом ратифицировать документ должен еще Совет Евросоюза. Но соглашение начало действовать еще до завершения ратификационных процедур – после подписания в Лионе в июне 2022 года, отметили в министерстве. 

"Евросоюзу и Украине это соглашение позволяет упорядочить транспортную логистику, которая была нарушена из-за полномасштабного вторжения России в Украину", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что результатом действия "транспортного безвиза" стало увеличение товарооборота. За июль – сентябрь 2022 года по сравнению с апрелем – июнем физический объем экспорта грузов увеличился на 54%, а импорта – на 67%. В денежном выражении экспорт грузов увеличился на 3,3%, а импорт – на 38%.

С начала действия "транспортного безвиза" с ЕС увеличилось и количество автоперевозчиков, пересекающих государственную границу Украины в направлении Евросоюза. За июль – август 2022 года их стало на 21% больше, чем в мае – июне этого же года. А по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – на 44%. 

В министерстве добавили, что Украина и ЕС сейчас работают над продлением срока действия соглашения еще на год. Продолжаются технические консультации. "Очень надеюсь, что хорошие новости у нас будут еще до Нового года", – добавил в связи с этим в Facebook замминистра инфраструктуры Мустафа Найем. 

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid05bQmCttvyQRj8dSpjpmDsVdB51n2UVsJRXyiK5CwqTqhgNGCjvBDzFTN468Tp95Vl

Контекст:

Украина и Европейский союз 29 июня подписали соглашение о либерализации грузовых перевозок автомобильным транспортом, так называемый транспортный безвиз. Соглашение упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС. Благодаря нему украинские водители могут использовать свои водительские удостоверения, а не получать международные. Срок соглашения составляет один год с возможностью пролонгации.

Теги: транспорт, Мустафа Найем, Европарламент, экономика, импорт, Министерство инфраструктуры, экспорт, товарооборот, Европейский союз, перевозки, Евросоюз, Мининфраструктуры, грузоперевозки, грузовик, ЕС, логистика
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