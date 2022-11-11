В Мининфраструктуры Украины рассказали о результатах действия "транспортного безвиза"

Срок соглашения составляет один год, Украина и ЕС уже работают над его продлением Фото: depositphotos.com

Европейский парламент 10 ноября утвердил Соглашение о грузовых перевозках автотранспортом между Евросоюзом, Украиной и Молдовой – так называемый транспортный безвиз.

После одобрения Европарламентом ратифицировать документ должен еще Совет Евросоюза. Но соглашение начало действовать еще до завершения ратификационных процедур – после подписания в Лионе в июне 2022 года, отметили в министерстве.

"Евросоюзу и Украине это соглашение позволяет упорядочить транспортную логистику, которая была нарушена из-за полномасштабного вторжения России в Украину", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что результатом действия "транспортного безвиза" стало увеличение товарооборота. За июль – сентябрь 2022 года по сравнению с апрелем – июнем физический объем экспорта грузов увеличился на 54%, а импорта – на 67%. В денежном выражении экспорт грузов увеличился на 3,3%, а импорт – на 38%.

С начала действия "транспортного безвиза" с ЕС увеличилось и количество автоперевозчиков, пересекающих государственную границу Украины в направлении Евросоюза. За июль – август 2022 года их стало на 21% больше, чем в мае – июне этого же года. А по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – на 44%.

В министерстве добавили, что Украина и ЕС сейчас работают над продлением срока действия соглашения еще на год. Продолжаются технические консультации. "Очень надеюсь, что хорошие новости у нас будут еще до Нового года", – добавил в связи с этим в Facebook замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.