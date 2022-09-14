Шмыгаль ожидает, что Украина будет готова к вступлению в ЕС через два года

Шмыгаль: Темпы изменений, которые мы сейчас демонстрируем, позволяют формировать ожидания, что через два года мы будем полностью готовы к членству в Европейском союзе Фото: kmu.gov.ua

По его словам, в сфере евроинтеграции Украина за последние шесть месяцев сделала то, что планировали сделать за два года.

"С начала полномасштабной войны Украина получила четыре "безвиза" с ЕС и еще четыре получит в ближайшей перспективе. Наша энергосистема теперь часть европейской, и Украина уже зарабатывает миллиарды гривен на экспорте электроэнергии в страны ЕС – это энергетический "безвиз". Мы получили экономический "безвиз" или освобождение продукции украинского бизнеса от всех тарифов и квот. Транспортный "безвиз" или либерализация автомобильных перевозок уже тоже работает, что экономит бизнесу время и деньги на логистике. С 1 октября заработает таможенный "безвиз", что позволит еще больше интегрировать нашу таможню с европейской", – заявил премьер-министр.

В течение ближайших шести месяцев Украина получит промышленный "безвиз", также ведется работа по присоединению Украины к единому роуминговому пространству Европы, единому платежному пространству SEPA и интеграции в цифровой рынок Европы, сказал он.

Шмыгаль напомнил, что правительство, Верховная Рада и президент Украины Владимир Зеленский сформировали дорожную карту, цель которой – ускорение евроинтеграции страны.

"Это позволит нам в начале следующего года перейти к конкретной процедуре переговоров по членству. Темпы изменений, которые мы сейчас демонстрируем, позволяют формировать ожидания, что через два года мы будем полностью готовы к членству в Европейском союзе", – резюмировал он.