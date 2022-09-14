Шмыгаль ожидает, что Украина будет готова к вступлению в ЕС через два года

По его словам, в сфере евроинтеграции Украина за последние шесть месяцев сделала то, что планировали сделать за два года.
"С начала полномасштабной войны Украина получила четыре "безвиза" с ЕС и еще четыре получит в ближайшей перспективе. Наша энергосистема теперь часть европейской, и Украина уже зарабатывает миллиарды гривен на экспорте электроэнергии в страны ЕС – это энергетический "безвиз". Мы получили экономический "безвиз" или освобождение продукции украинского бизнеса от всех тарифов и квот. Транспортный "безвиз" или либерализация автомобильных перевозок уже тоже работает, что экономит бизнесу время и деньги на логистике. С 1 октября заработает таможенный "безвиз", что позволит еще больше интегрировать нашу таможню с европейской", – заявил премьер-министр.
В течение ближайших шести месяцев Украина получит промышленный "безвиз", также ведется работа по присоединению Украины к единому роуминговому пространству Европы, единому платежному пространству SEPA и интеграции в цифровой рынок Европы, сказал он.
Шмыгаль напомнил, что правительство, Верховная Рада и президент Украины Владимир Зеленский сформировали дорожную карту, цель которой – ускорение евроинтеграции страны.
"Это позволит нам в начале следующего года перейти к конкретной процедуре переговоров по членству. Темпы изменений, которые мы сейчас демонстрируем, позволяют формировать ожидания, что через два года мы будем полностью готовы к членству в Европейском союзе", – резюмировал он.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.