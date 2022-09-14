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Шмыгаль ожидает, что Украина будет готова к вступлению в ЕС через два года

Шмыгаль: Темпы изменений, которые мы сейчас демонстрируем, позволяют формировать ожидания, что через два года мы будем полностью готовы к членству в Европейском союзе
Шмыгаль: Темпы изменений, которые мы сейчас демонстрируем, позволяют формировать ожидания, что через два года мы будем полностью готовы к членству в Европейском союзе
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что Украина через два года будет готова к вступлению в Европейский союз. Об этом он заявил 14 сентября на пресс-конференции в Киеве, сообщает сайт правительства.

По его словам, в сфере евроинтеграции Украина за последние шесть месяцев сделала то, что планировали сделать за два года. 

"С начала полномасштабной войны Украина получила четыре "безвиза" с ЕС и еще четыре получит в ближайшей перспективе. Наша энергосистема теперь часть европейской, и Украина уже зарабатывает миллиарды гривен на экспорте электроэнергии в страны ЕС – это энергетический "безвиз". Мы получили экономический "безвиз" или освобождение продукции украинского бизнеса от всех тарифов и квот. Транспортный "безвиз" или либерализация автомобильных перевозок уже тоже работает, что экономит бизнесу время и деньги на логистике. С 1 октября заработает таможенный "безвиз", что позволит еще больше интегрировать нашу таможню с европейской", – заявил премьер-министр. 

В течение ближайших шести месяцев Украина получит промышленный "безвиз", также ведется работа по присоединению Украины к единому роуминговому пространству Европы, единому платежному пространству SEPA  и интеграции в цифровой рынок Европы, сказал он. 

Шмыгаль напомнил, что правительство, Верховная Рада и президент Украины Владимир Зеленский сформировали дорожную карту, цель которой – ускорение евроинтеграции страны. 

"Это позволит нам в начале следующего года перейти к конкретной процедуре переговоров по членству. Темпы изменений, которые мы сейчас демонстрируем, позволяют формировать ожидания, что через два года мы будем полностью готовы к членству в Европейском союзе", – резюмировал он. 

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: правительство, таможня, переговоры, евроинтеграция, Европейский союз, Европа, Евросоюз, роуминг, Денис Шмыгаль, промышленный безвиз, членство, энергосистема, ЕС
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