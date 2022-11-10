Европейский парламент одобрил соглашение с Украиной и Молдовой по упрощению трансграничных перевозок

Договор временно облегчают грузовые автомобильные перевозки, позволяя украинским, молдавским и европейским перевозчикам взаимно пересекать территории без необходимости получения соответствующих разрешений.
Кроме того, принятый документ позволит украинским водителям продолжать использовать украинские водительские права и сертификаты профессиональной компетентности для вождения в ЕС без необходимости иметь международное водительское удостоверение.
"Поскольку воздушное пространство Украины закрыто для гражданского движения, а морской экспорт строго ограничен, Украине необходимо найти альтернативные автомобильные маршруты для экспорта запасов зерна, топлива, продуктов питания и других соответствующих товаров. Аналогичным образом страдает Молдова, нуждающаяся в альтернативных транзитных маршрутах через ЕС и помощи в транзите украинских товаров через свою территорию", – отмечают в Европарламенте.
После того как парламент дал "зеленый свет", соглашение теперь также нуждается в официальном утверждении Советом ЕС, говорится в сообщении.
Parliament has approved EU agreements with Ukraine and Moldova to ease the cross-border transport of goods. Press release: https://t.co/8Hs17Qip2i pic.twitter.com/9eZl4tKCDt— European Parliament (@Europarl_EN) November 10, 2022
Украина и Европейский союз 29 июня подписали соглашение о либерализации грузовых перевозок автомобильным транспортом, так называемый транспортный безвиз. Соглашение упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС. Срок соглашения составляет один год с возможностью пролонгации.