Европейский парламент одобрил соглашение с Украиной и Молдовой по упрощению трансграничных перевозок

Договор временно облегчают грузовые автомобильные перевозки, позволяя украинским, молдавским и европейским перевозчикам взаимно пересекать территории без необходимости получения соответствующих разрешений.

Кроме того, принятый документ позволит украинским водителям продолжать использовать украинские водительские права и сертификаты профессиональной компетентности для вождения в ЕС без необходимости иметь международное водительское удостоверение.

"Поскольку воздушное пространство Украины закрыто для гражданского движения, а морской экспорт строго ограничен, Украине необходимо найти альтернативные автомобильные маршруты для экспорта запасов зерна, топлива, продуктов питания и других соответствующих товаров. Аналогичным образом страдает Молдова, нуждающаяся в альтернативных транзитных маршрутах через ЕС и помощи в транзите украинских товаров через свою территорию", – отмечают в Европарламенте.

После того как парламент дал "зеленый свет", соглашение теперь также нуждается в официальном утверждении Советом ЕС, говорится в сообщении.

Parliament has approved EU agreements with Ukraine and Moldova to ease the cross-border transport of goods. Press release: https://t.co/8Hs17Qip2i pic.twitter.com/9eZl4tKCDt — European Parliament (@Europarl_EN) November 10, 2022