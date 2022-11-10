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Европейский парламент одобрил соглашение с Украиной и Молдовой по упрощению трансграничных перевозок

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Соглашение открывает новые маршруты для экспорта
Соглашение открывает новые маршруты для экспорта
Фото: ЕРА

Европейский парламент утвердил соглашение, принятое Евросоюзом, Украиной и Молдовой в ответ на сбои в транспортном секторе, вызванные вторжением России в Украину. Об этом 10 ноября сообщил сайт Европарламента.

Договор временно облегчают грузовые автомобильные перевозки, позволяя украинским, молдавским и европейским перевозчикам взаимно пересекать территории без необходимости получения соответствующих разрешений.

Кроме того, принятый документ позволит украинским водителям продолжать использовать украинские водительские права и сертификаты профессиональной компетентности для вождения в ЕС без необходимости иметь международное водительское удостоверение.

"Поскольку воздушное пространство Украины закрыто для гражданского движения, а морской экспорт строго ограничен, Украине необходимо найти альтернативные автомобильные маршруты для экспорта запасов зерна, топлива, продуктов питания и других соответствующих товаров. Аналогичным образом страдает Молдова, нуждающаяся в альтернативных транзитных маршрутах через ЕС и помощи в транзите украинских товаров через свою территорию", – отмечают в Европарламенте.

После того как парламент дал "зеленый свет", соглашение теперь также нуждается в официальном утверждении Советом ЕС, говорится в сообщении.

Контекст:

Украина и Европейский союз 29 июня подписали соглашение о либерализации грузовых перевозок автомобильным транспортом, так называемый транспортный безвиз. Соглашение упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС. Срок соглашения составляет один год с возможностью пролонгации.

Теги: Россия, транспорт, Украина, Молдова, Европарламент, экспорт, российская агрессия, Евросоюз, грузоперевозки
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