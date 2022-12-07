Посол Польши рассказал, как отразилось на отношениях Киева и Варшавы падение ракеты на польской территории

"Честно говоря, я не понимаю, почему эта трагедия должна повлиять на польско-украинские отношения. Сразу и президент, и премьер-министр Польши заявили, что убийство двух польских граждан было следствием агрессии России, а именно массированной ракетной атаки РФ по Украине. И ответственность за эти убийства несет Российская Федерация. Никто не задает вопросов или тем более каких-либо предостережений Украине", – сказал Цихоцкий.

Он отметил, что некоторые люди были разочарованы реакцией НАТО на инцидент на территории Польши.

"Я уверен, что ответ НАТО на агрессию России против Украины беспрецедентный. Оказывается помощь Украине – не члену Альянса – в огромном масштабе. Сотрудничество по обмену разведанными вообще уникально. Страны НАТО, большинство из которых входят в ЕС, также четко относятся к вопросу санкций против России, репараций и так далее. И поэтому если кто-то разочарован ответом на этот инцидент, мне кажется, это не совсем корректно. Но это индивидуальные комментарии в социальных сетях. Разумеется, не все люди профессионально знакомы со структурой, юридическими основаниями или политическими условиями в НАТО", – подчеркнул посол.