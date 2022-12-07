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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол Польши рассказал, как отразилось на отношениях Киева и Варшавы падение ракеты на польской территории

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Цихоцкий: Я уверен, что ответ НАТО на агрессию России против Украины беспрецедентный
Цихоцкий: Я уверен, что ответ НАТО на агрессию России против Украины беспрецедентный
Фото: Bartosz Cichocki / Facebook

Падение ракеты в Люблинском воеводстве Польши 15 ноября никак не повлияло на дружественные отношения Киева и Варшавы. Об этом в опубликованном 7 декабря интервью "РБК-Украина" заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

"Честно говоря, я не понимаю, почему эта трагедия должна повлиять на польско-украинские отношения. Сразу и президент, и премьер-министр Польши заявили, что убийство двух польских граждан было следствием агрессии России, а именно массированной ракетной атаки РФ по Украине. И ответственность за эти убийства несет Российская Федерация. Никто не задает вопросов или тем более каких-либо предостережений Украине", – сказал Цихоцкий.

Он отметил, что некоторые люди были разочарованы реакцией НАТО на инцидент на территории Польши.

"Я уверен, что ответ НАТО на агрессию России против Украины беспрецедентный. Оказывается помощь Украине – не члену Альянса – в огромном масштабе. Сотрудничество по обмену разведанными вообще уникально. Страны НАТО, большинство из которых входят в ЕС, также четко относятся к вопросу санкций против России, репараций и так далее. И поэтому если кто-то разочарован ответом на этот инцидент, мне кажется, это не совсем корректно. Но это индивидуальные комментарии в социальных сетях. Разумеется, не все люди профессионально знакомы со структурой, юридическими основаниями или политическими условиями в НАТО", – подчеркнул посол.

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. На территории села упала ракета.

Речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.

После инцидента с ракетами Польша повысила боеготовность воинских частей и силовых структур.

Теги: Украина, НАТО, Польша, ПВО, война России против Украины, Бартош Цихоцкий, сотрудничество
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