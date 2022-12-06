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Немецкие ЗРК Patriot разместят в Польше, а не в Украине. Блащак выразил разочарование после разговора с главой минобороны ФРГ

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Размещение Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев, считает Блащак
Размещение Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев, считает Блащак
Фото: EPA

Польша разместит на своей территории немецкие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Об этом 6 декабря в Twitter сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

"После разговора с министром обороны Германии [Кристине Ламбрехт] я с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины. Размещение Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев, – написал Блащак. – Итак, мы приступаем к работе по размещению комплексов в Польше и подключению их к нашей системы управления".

Блащак 1 декабря сообщал, что Ламбрехт пообещала передать правительству предложение Варшавы о передаче ЗРК Patriot Украине.

Контекст:

После падения ракеты на территории Польши в минобороны Германии предложили Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

Блащак 23 ноября обратился к Германии с просьбой направить эти системы Украине. Ламбрехт заявила, что Patriot предназначены для защиты воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что решение о поставках систем ПВО Patriot в Украину должно приниматься отдельными странами, а не НАТО.

Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщило, что Германия "обсуждает с союзниками, как поступить с предложением Польши". Решение о передаче Украине ЗРК Patriot пока не принято, по этому вопросу среди стран НАТО идет дискуссия, заявил 29 ноября Столтенберг.

Украина начала переговоры с Германией и США о передаче ей немецких ЗРК Patriot, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба 1 декабря. 

Теги: Германия, Украина, Польша, переговоры, безопасность, ПРО Patriot, Мариуш Блащак, Кристине Ламбрехт
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