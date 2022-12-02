ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боррель встретился с украинскими военными, которые проходят обучение в Польше

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Боррель пообщался с военными из Украины в Польше
Боррель пообщался с военными из Украины в Польше
Фото: Josep Borrell Fontelles / Twitter

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель приехал в тренировочный лагерь украинских военных в Польше, созданный в рамках миссии ЕС EUMAM Ukraine. Об этом он сообщил в Twitter 2 декабря.

"Сегодня я посещаю тренировочную площадку нашей новой тренировочной миссии ЕС для украинских военнослужащих EUMAM. Я встречусь с первой группой из общего количества 15 тыс. военнослужащих, которые пройдут подготовку в рамках EUMAM. Благодарен Польше за проведение значительной части тренировок на польской земле", – написал он.

Боррель рассказал, что увидел на полигоне миссии.

"Всего через 15 дней после запуска я наблюдал впечатляющую специализированную программу по боевой инженерии и разминированию для украинских военнослужащих, которые отважно защищают свой народ. ЕС поддерживает Украину и выполняет свои обязательства", – заявил он.

Глава европейской дипломатии пообщался с украинскими военными и следующий твит опубликовал на украинском языке.

"Тронут разговором с украинскими военными и полон восхищения их храбростью и решительностью. Слов и аплодисментов недостаточно. Мы должны продолжать предоставлять им средства для продолжения борьбы против РФ", – написал он.

Контекст:

17 октября стало известно, что Польша будет в числе стран, где пройдут обучение украинские военные в рамках новой тренировочной миссии Евросоюза.

Европейский союз 15 ноября выделил €16 млн для миссии по оказанию военной помощи Украине "EUMAM Украина".

Канадские военные начали вести в Польше специализированный курс для украинских саперов, сообщила 24 ноября министр обороны Канады Анита Ананд.

Теги: военные, саперы, миссия, Европейский союз, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". 28-летний внук Ротару заявил, что выехал из Украины более шести месяцев назад
"Был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". 28-летний внук Ротару заявил, что выехал из Украины более шести месяцев назад
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
"Какая красота". Бех-Романчук снялась в платье-вышиванке. Фото
"Какая красота". Бех-Романчук снялась в платье-вышиванке. Фото
Детский хор "Щедрик" исполнил композицию Леонтовича на вокзале в Нью-Йорке. Видео
Детский хор "Щедрик" исполнил композицию Леонтовича на вокзале в Нью-Йорке. Видео
Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на "Евровидение 2023" в приложении "Дія"
Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на "Евровидение 2023" в приложении "Дія"
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Эта зима самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Эта зима – самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (291445)
2
"Собака – максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях (73437)
3
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе (49947)
4
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (46703)
5
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети (41139)
6
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса (36345)
7
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки (35985)
8
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап (33430)
 
 
 
 