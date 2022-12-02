Боррель встретился с украинскими военными, которые проходят обучение в Польше

"Сегодня я посещаю тренировочную площадку нашей новой тренировочной миссии ЕС для украинских военнослужащих EUMAM. Я встречусь с первой группой из общего количества 15 тыс. военнослужащих, которые пройдут подготовку в рамках EUMAM. Благодарен Польше за проведение значительной части тренировок на польской земле", – написал он.

I am visiting today a training site of our new EU training mission for Ukrainian soldiers #EUMAM.



I will meet the first group of trainees of a total of 15,000 soldiers that will be trained by EUMAM



Grateful to Poland for hosting a significant part of the training on polish soil pic.twitter.com/pBqFXRqb7w — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 2, 2022

Боррель рассказал, что увидел на полигоне миссии.

"Всего через 15 дней после запуска я наблюдал впечатляющую специализированную программу по боевой инженерии и разминированию для украинских военнослужащих, которые отважно защищают свой народ. ЕС поддерживает Украину и выполняет свои обязательства", – заявил он.

I witnessed at the training site of our Military Assistance Mission #EUMAM only 15 days after its launch an impressive specialised program on combat engineering and demining for Ukrainian troops, who bravely defend their nation.



The EU stands behind #Ukraine and is delivering. pic.twitter.com/TBPPOwG8Ya — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 2, 2022

Глава европейской дипломатии пообщался с украинскими военными и следующий твит опубликовал на украинском языке.

"Тронут разговором с украинскими военными и полон восхищения их храбростью и решительностью. Слов и аплодисментов недостаточно. Мы должны продолжать предоставлять им средства для продолжения борьбы против РФ", – написал он.