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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС выделил €16 млн для миссии по обучению украинских военных

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Евросоюз выделил средства для миссии EUMAM
Евросоюз выделил средства для миссии EUMAM
Фото: EPA

Европейский союз выделил €16 млн для миссии по оказанию военной помощи Украине "EUMAM Украина". Об этом говорится в заявлении Совета ЕС от 15 ноября.

Меры помощи были разработаны на основе оперативных потребностей Украины. Они будут финансировать предоставление государствами – членами ЕС боеприпасов, военной техники и платформ, предназначенных для доставки вооружений. Также деньги пойдут на транспортировку, хранение, техническое обслуживание и ремонт оборудования, финансируемого за счет миссии. Помощь будет действовать в течение 24 месяцев.

В заявлении Совета ЕС указывается, что цель миссии EUMAM – усилить военные способности Вооруженных сил Украины с целью защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ, а также для защиты гражданского населения.

Миссия имеет неисполнительный мандат на проведение индивидуальной, коллективной и специализированной подготовки до 15 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины в нескольких точках на территории государств – членов ЕС.

Контекст:

Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.

По планам, украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.

Теги: военные, военная помощь, финансовая помощь, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз
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