ЕС выделил €16 млн для миссии по обучению украинских военных

Меры помощи были разработаны на основе оперативных потребностей Украины. Они будут финансировать предоставление государствами – членами ЕС боеприпасов, военной техники и платформ, предназначенных для доставки вооружений. Также деньги пойдут на транспортировку, хранение, техническое обслуживание и ремонт оборудования, финансируемого за счет миссии. Помощь будет действовать в течение 24 месяцев.

В заявлении Совета ЕС указывается, что цель миссии EUMAM – усилить военные способности Вооруженных сил Украины с целью защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ, а также для защиты гражданского населения.

Миссия имеет неисполнительный мандат на проведение индивидуальной, коллективной и специализированной подготовки до 15 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины в нескольких точках на территории государств – членов ЕС.