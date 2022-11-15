ЕС выделил €16 млн для миссии по обучению украинских военных

Меры помощи были разработаны на основе оперативных потребностей Украины. Они будут финансировать предоставление государствами – членами ЕС боеприпасов, военной техники и платформ, предназначенных для доставки вооружений. Также деньги пойдут на транспортировку, хранение, техническое обслуживание и ремонт оборудования, финансируемого за счет миссии. Помощь будет действовать в течение 24 месяцев.
В заявлении Совета ЕС указывается, что цель миссии EUMAM – усилить военные способности Вооруженных сил Украины с целью защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ, а также для защиты гражданского населения.
Миссия имеет неисполнительный мандат на проведение индивидуальной, коллективной и специализированной подготовки до 15 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины в нескольких точках на территории государств – членов ЕС.
Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.
По планам, украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.