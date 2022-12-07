Россияне обстреляли жилые дома в Херсонской области, двое человек погибли

Оккупанты били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.

Из-за российских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

За сутки россияне убили два мирных жителя, еще один житель области получил ранения.

Контекст:

Операция по освобождению Херсона длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября. После этого Россия начала системно обстреливать город с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.