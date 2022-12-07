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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли жилые дома в Херсонской области, двое человек погибли

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Оккупанты били по мирным населенным пунктам Херсонской области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов
Оккупанты били по мирным населенным пунктам Херсонской области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 6 декабря обстреляли Херсонскую область 51 раз. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

Оккупанты били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.

Из-за российских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

За сутки россияне убили два мирных жителя, еще один житель области получил ранения.

Контекст:

Операция по освобождению Херсона длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября. После этого Россия начала системно обстреливать город с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Херсон, война, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, ранение, российские оккупанты
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