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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области от автоматной очереди погибла женщина при переправе через Днепр – Херсонский горсовет

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Переправляться через Днепр в Херсонской области обладминистрация разрешила только в определенном месте
Переправляться через Днепр в Херсонской области обладминистрация разрешила только в определенном месте
Фото: EPA

4 декабря мужчина и женщина, которые на лодке пересекали Днепр, уезжая с дачи в левобережной части Херсонской области, попали под автоматную очередь. Об этом сообщила пресс-служба Херсонского горсовета.

65-летняя женщина была ранена. Она не выжила. Мужчина не пострадал.

На каком участке Днепра переправлялась пара и в какое время это было, в горсовете не уточнили. Отмечается только, что дача в Голопристанском районе.

https://www.facebook.com/khersoncouncil/posts/pfbid0HntPW4u5yhvZqyHgeqV46qkTFjt9GYRB9APtV4JmXRJmKSmN2VbevUPmpvE7Cwqsl

С 3-го по 5 декабря на участке "Речной вокзал" переправы через Днепр в Херсоне областная администрация сняла запрет на передвижение в светлое время суток. Как пояснили в ОВА, это сделано для того, чтобы люди, которые остались на дачах на левом берегу и не успели покинуть временно оккупированную территорию, могли эвакуироваться в Херсон.

На другие участки Днепра (кроме Речного вокзала) разрешение на переправу не распространяется, добавил глава ОВА.

Контекст:

Операция по освобождению Днепра длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября. После этого Россия начала системно обстреливать город с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Теги: Херсон, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, погибшие, река Днепр
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