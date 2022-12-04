В Херсонской области от автоматной очереди погибла женщина при переправе через Днепр – Херсонский горсовет

65-летняя женщина была ранена. Она не выжила. Мужчина не пострадал.
На каком участке Днепра переправлялась пара и в какое время это было, в горсовете не уточнили. Отмечается только, что дача в Голопристанском районе.
С 3-го по 5 декабря на участке "Речной вокзал" переправы через Днепр в Херсоне областная администрация сняла запрет на передвижение в светлое время суток. Как пояснили в ОВА, это сделано для того, чтобы люди, которые остались на дачах на левом берегу и не успели покинуть временно оккупированную территорию, могли эвакуироваться в Херсон.
На другие участки Днепра (кроме Речного вокзала) разрешение на переправу не распространяется, добавил глава ОВА.
Операция по освобождению Днепра длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября. После этого Россия начала системно обстреливать город с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.