В Херсонской области от автоматной очереди погибла женщина при переправе через Днепр – Херсонский горсовет

Переправляться через Днепр в Херсонской области обладминистрация разрешила только в определенном месте Фото: EPA

65-летняя женщина была ранена. Она не выжила. Мужчина не пострадал.

На каком участке Днепра переправлялась пара и в какое время это было, в горсовете не уточнили. Отмечается только, что дача в Голопристанском районе.

С 3-го по 5 декабря на участке "Речной вокзал" переправы через Днепр в Херсоне областная администрация сняла запрет на передвижение в светлое время суток. Как пояснили в ОВА, это сделано для того, чтобы люди, которые остались на дачах на левом берегу и не успели покинуть временно оккупированную территорию, могли эвакуироваться в Херсон.

На другие участки Днепра (кроме Речного вокзала) разрешение на переправу не распространяется, добавил глава ОВА.