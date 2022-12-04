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ВОЙНА В УКРАИНЕ

От действий российских оккупантов в Украине погибли более 9,4 тыс. мирных жителей – МВД

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Енин озвучил официальные данные о погибших среди гражданского населения в результате российской агрессии
Енин озвучил официальные данные о погибших среди гражданского населения в результате российской агрессии
Фото: mvs.gov.ua

Из-за террористических атак россиян в Украине страдает гражданское население и ежедневно растет число погибших. Об этом первый замминистра внутренних дел Евгений Енин рассказал в эфире телемарафона, видео опубликовала пресс-служба МВД.

"По данным Национальной полиции, погибли более 9400 мирных жителей и еще около 6800 травмированы. Среди них, к сожалению, есть и дети: с начала вторжения России в Украину погиб 461 ребенок", – сказал Енин.

По его словам, полицейские фиксируют новые и новые преступления врага на освобожденных украинскими войсками территориях.

Так, на деоккупированной территории Херсонской области следователи Нацполиции задокументировали уже около 600 военных преступлений. В Харьковской области, которую, по данным Енина, обстреливают больше всего, полицейские зафиксировали 3400 военных преступлений.

"На деоккупированных территориях Харьковской области уже выявлено около 900 тел, из них 700 – гражданские, более 80 – военнослужащие, более 100 – военнослужащие России. В Херсонской области обнаружено 111 тел, из них 75 – это гражданские лица", – рассказал первый заместитель главы МВД.

Он также отметил, что враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре. Отсутствует энергоснабжение в 507 населенных пунктах в восьми областях. Больше всего страдают Харьковская область, где обесточены 112 населенных пунктов, Донецкая и Херсонская – более 90, Николаевская – 82, Запорожская область – 76, Луганская – 43.

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 28 ноября задокументировало гибель 6655 мирных жителей и ранения 10 368, но в ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

"Получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения", – отмечают в ООН.

Теги: МВД, полиция, Херсонская область, Харьковская область, российская агрессия, война России против Украины, Национальная полиция, Евгений Енин, Нацполиция, погибшие, военное преступление
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