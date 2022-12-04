От действий российских оккупантов в Украине погибли более 9,4 тыс. мирных жителей – МВД

"По данным Национальной полиции, погибли более 9400 мирных жителей и еще около 6800 травмированы. Среди них, к сожалению, есть и дети: с начала вторжения России в Украину погиб 461 ребенок", – сказал Енин.

По его словам, полицейские фиксируют новые и новые преступления врага на освобожденных украинскими войсками территориях.

Так, на деоккупированной территории Херсонской области следователи Нацполиции задокументировали уже около 600 военных преступлений. В Харьковской области, которую, по данным Енина, обстреливают больше всего, полицейские зафиксировали 3400 военных преступлений.

"На деоккупированных территориях Харьковской области уже выявлено около 900 тел, из них 700 – гражданские, более 80 – военнослужащие, более 100 – военнослужащие России. В Херсонской области обнаружено 111 тел, из них 75 – это гражданские лица", – рассказал первый заместитель главы МВД.

Он также отметил, что враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре. Отсутствует энергоснабжение в 507 населенных пунктах в восьми областях. Больше всего страдают Харьковская область, где обесточены 112 населенных пунктов, Донецкая и Херсонская – более 90, Николаевская – 82, Запорожская область – 76, Луганская – 43.