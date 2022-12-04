ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепропетровской области от сегодняшнего обстрела погиб мирный житель

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Никопольский район находится под постоянными российскими обстрелами
Никопольский район находится под постоянными российскими обстрелами
Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

В результате обстрела Никопольского района Днепропетровской области 4 декабря погиб человек. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По данным ОВА, россияне всю ночь обстреливали район из "Градов", под огонь попали четыре общины.

Днем обстрелы продолжились, сообщил Лукашук.

"Россияне убили еще одного мирного жителя. В результате вражеского обстрела Покровской общины в Никопольском районе, произошедшего днем, погиб мужчина. Информация о разрушениях выясняется", – написал он.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Днепропетровская область, обстрелы, война России против Украины, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (327544)
2
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (113574)
3
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги" (78317)
4
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (56648)
5
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото (52481)
6
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой (51306)
7
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото (40030)
8
"Моя вселенная". 38-летняя Зиневич показала детей от 62-летнего Тигипко (28399)
 
 
 
 