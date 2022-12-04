В Днепропетровской области от сегодняшнего обстрела погиб мирный житель

По данным ОВА, россияне всю ночь обстреливали район из "Градов", под огонь попали четыре общины.

Днем обстрелы продолжились, сообщил Лукашук.

"Россияне убили еще одного мирного жителя. В результате вражеского обстрела Покровской общины в Никопольском районе, произошедшего днем, погиб мужчина. Информация о разрушениях выясняется", – написал он.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.