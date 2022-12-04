Оккупанты обстреляли Никольский район из "Градов", разрушены частные дома, линии электросетей – ОВА

"Всю ночь Никопольщина содрогалась от вражеских снарядов. Россияне 10 раз обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии мирные города и села. Поразили четыре общины – Никопольскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Покровскую. Обошлось без погибших и раненых. В Красногригорьевской общине побиты пять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и линии электропередач", – написал он.
Ночью 3 декабря оккупанты девять раз обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии и "Градов", под удары попали Никополь и удары попали Красногригорьевская и Марганецкая общины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.