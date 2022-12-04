Оккупанты обстреляли Никольский район из "Градов", разрушены частные дома, линии электросетей – ОВА

В результате обстрела четырех общин Никопольского района повреждены частные дома и гаражи, пострадавших нет, сообщили в ОВА Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Всю ночь Никопольщина содрогалась от вражеских снарядов. Россияне 10 раз обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии мирные города и села. Поразили четыре общины – Никопольскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Покровскую. Обошлось без погибших и раненых. В Красногригорьевской общине побиты пять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и линии электропередач", – написал он.

Ночью 3 декабря оккупанты девять раз обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии и "Градов", под удары попали Никополь и удары попали Красногригорьевская и Марганецкая общины.

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