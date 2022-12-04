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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Никольский район из "Градов", разрушены частные дома, линии электросетей – ОВА

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В результате обстрела четырех общин Никопольского района повреждены частные дома и гаражи, пострадавших нет, сообщили в ОВА
В результате обстрела четырех общин Никопольского района повреждены частные дома и гаражи, пострадавших нет, сообщили в ОВА
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупационные войска ночью 4 декабря снова обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Об этом глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.

"Всю ночь Никопольщина содрогалась от вражеских снарядов. Россияне 10 раз обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии мирные города и села. Поразили четыре общины – Никопольскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Покровскую. Обошлось без погибших и раненых. В Красногригорьевской общине побиты пять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и линии электропередач", – написал он. 

Ночью 3 декабря оккупанты девять раз обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии и "Градов", под удары попали Никополь и удары попали Красногригорьевская и Марганецкая общины. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты
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