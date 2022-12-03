Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии и РЗСО, повреждены дома, электросети и газопроводы – ОВА

Он отметил, что это была "ночь сплошных обстрелов".
"Больше всего досталось районному центру. В Никополь прилетели более 30 вражеских снарядов. Люди невредимы. Повреждены два десятка частных домов, хозяйственные постройки, электросети и газопроводы. Разбиты 50 солнечных панелей", – сообщил Резниченко.
Также под удары попали Красногригорьевская и Марганецкая общины, пострадавших нет. Там в результате обстрела повреждены несколько многоэтажек, линия электропередач и газопровод, проинформировал глава ОВА.
Из-за попадания российского снаряда загорелась газовая труба в частном дворе, спасатели уже потушили пожар, добавил Резниченко.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.