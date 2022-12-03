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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии и РЗСО, повреждены дома, электросети и газопроводы – ОВА

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В результате обстрела разбиты солнечные панели в Никополе
В результате обстрела разбиты солнечные панели в Никополе
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупационные войска ночью 3 декабря девять обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град". Об этом глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.

Он отметил, что это была "ночь сплошных обстрелов".

"Больше всего досталось районному центру. В Никополь прилетели более 30 вражеских снарядов. Люди невредимы. Повреждены два десятка частных домов, хозяйственные постройки, электросети и газопроводы. Разбиты 50 солнечных панелей", – сообщил Резниченко. 

Также под удары попали Красногригорьевская и Марганецкая общины, пострадавших нет. Там в результате обстрела повреждены несколько многоэтажек, линия электропередач и газопровод, проинформировал глава ОВА. 

Из-за попадания российского снаряда загорелась газовая труба в частном дворе, спасатели уже потушили пожар, добавил Резниченко. 

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Днепропетровская область, артиллерия, Никополь, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец
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