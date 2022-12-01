Российские войска из тяжелой артиллерии ударили по Никополю, есть пострадавшие – ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
"После обеда оккупанты снова обстреляли Никопольский район. Ударили из тяжелой артиллерии по самому Никополю. Загорелась квартира в многоэтажке. Пострадал ее хозяин – 56-летний мужчина", – написал руководитель ОВА.
Кроме того, по словам Резниченко, в Никополе изуродованы несколько многоэтажек и линии электропередач.
Резниченко также сообщал, что оккупанты обстреляли Никополь утром 30 ноября.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.