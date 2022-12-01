Российские войска из тяжелой артиллерии ударили по Никополю, есть пострадавшие – ОВА

В результате обстрела оккупантов загорелась квартира в многоэтажке, рассказал Резниченко Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"После обеда оккупанты снова обстреляли Никопольский район. Ударили из тяжелой артиллерии по самому Никополю. Загорелась квартира в многоэтажке. Пострадал ее хозяин – 56-летний мужчина", – написал руководитель ОВА.

Кроме того, по словам Резниченко, в Никополе изуродованы несколько многоэтажек и линии электропередач.

Резниченко также сообщал, что оккупанты обстреляли Никополь утром 30 ноября.

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