Российские войска ударили по Никополю и Червоногригоровской общине – ОГА

Об этом сообщается в Facebook областной госадминистрации (ОГА) в 20.03.
"Сегодня российская оккупационная армия била по Никополю и Червоногригоровской общине Никопольского района. Обошлось без пострадавших, но в населенных пунктах есть разрушения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по Никополю враг ударил днем и ближе к вечеру.
"Повредил несколько зданий частного предприятия. Последствия обстрелов еще уточняются, – рассказали в ОГА. – В Червоногригоровской общине изуродовал до 10 частных домов и хозяйственных построек. Бил по церкви и магазину. Оборвал линии электропередач".
В ОВА ранее сообщали, что в ночь на 2 декабря оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкой общине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.