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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска ударили по Никополю и Червоногригоровской общине – ОГА

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Никопольский район находится под постоянными обстрелами РФ
Никопольский район находится под постоянными обстрелами РФ
Фото: Дніпропетровська обласна державна адміністрація / Facebook

Российские оккупационные войска 2 декабря обстреляли две общины Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом сообщается в Facebook областной госадминистрации (ОГА) в 20.03.

"Сегодня российская оккупационная армия била по Никополю и Червоногригоровской общине Никопольского района. Обошлось без пострадавших, но в населенных пунктах есть разрушения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по Никополю враг ударил днем и ближе к вечеру.

"Повредил несколько зданий частного предприятия. Последствия обстрелов еще уточняются, – рассказали в ОГА. – В Червоногригоровской общине изуродовал до 10 частных домов и хозяйственных построек. Бил по церкви и магазину. Оборвал линии электропередач".

https://www.facebook.com/dniproODA/posts/pfbid0WUXRCmWmoDTAMYSPUPwkHQtdmu1N1CMfwg6LRsAQTqoxBvujncEPMAiMch9vbchVl

В ОВА ранее сообщали, что в ночь на 2 декабря оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкой общине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Россия, Украина, церковь, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Днепропетровская ОГА, война России против Украины, пострадавшие, разрушения, магазин, российские оккупанты
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