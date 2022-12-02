Российские войска ударили по Никополю и Червоногригоровской общине – ОГА

Об этом сообщается в Facebook областной госадминистрации (ОГА) в 20.03.

"Сегодня российская оккупационная армия била по Никополю и Червоногригоровской общине Никопольского района. Обошлось без пострадавших, но в населенных пунктах есть разрушения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по Никополю враг ударил днем и ближе к вечеру.

"Повредил несколько зданий частного предприятия. Последствия обстрелов еще уточняются, – рассказали в ОГА. – В Червоногригоровской общине изуродовал до 10 частных домов и хозяйственных построек. Бил по церкви и магазину. Оборвал линии электропередач".

В ОВА ранее сообщали, что в ночь на 2 декабря оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкой общине.

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