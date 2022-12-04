Держали на морозе и били прикладом. Мэр Мелитополя рассказал об издевательствах оккупантов над гражданскими

Он напомнил, что 2 декабря россияне заставили людей, которые ехали из Запорожья поддержать близких в оккупации, в минусовую температуру ночевать на обочине дороги. Как выяснилось, из тех гражданских, которые на морозе ночевали в Васильевке, восемь авто так и не пустили.

Некоторых сразу депортировали в сторону Запорожья. Остальных сначала повезли в комендатуру оккупированного Мелитополя, а затем вернули обратно в Васильевку.

"Ко всем людям орки применили тотальный осмотр, проверяли слишком нервно. К отдельным мирным безоружным жителям применяли физическую силу – били прикладом автомата. При этом все в стиле рашистов: никаких объяснений – только грубый разговор и насилие. После двух дней беспричинного террора люди были вынуждены вернуться в Запорожье", – написал Федоров.