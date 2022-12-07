В Херсонской области на каскаде мин подорвались начальник ГУ Нацполиции в Черкасской области и трое полицейских, еще четверо ранены

Самой заминированной из всех деоккупированных областей Украины является Херсонская, отмечал Клименко 26 ноября Скриншот: Поліція Херсонської області / Facebook (архив)

Об этом 7 декабря в Facebook сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, еще четверо полицейских ранены – "врачи борются за их жизнь".

"Михаил Куратченко в Херсонской области лично руководил сводным отрядом полиции Черкасской области… Наши коллеги выполняли свой долг: служили, защищали, возвращали спокойствие и безопасность на деоккупированной части Херсонской области", – написал Клименко.

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