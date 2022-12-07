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В Херсонской области на каскаде мин подорвались начальник ГУ Нацполиции в Черкасской области и трое полицейских, еще четверо ранены

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Самой заминированной из всех деоккупированных областей Украины является Херсонская, отмечал Клименко 26 ноября
Самой заминированной из всех деоккупированных областей Украины является Херсонская, отмечал Клименко 26 ноября
Скриншот: Поліція Херсонської області / Facebook (архив)

В Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались начальник Главного управления (ГУ) Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

Об этом 7 декабря в Facebook сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, еще четверо полицейских ранены – "врачи борются за их жизнь".

"Михаил Куратченко в Херсонской области лично руководил сводным отрядом полиции Черкасской области… Наши коллеги выполняли свой долг: служили, защищали, возвращали спокойствие и безопасность на деоккупированной части Херсонской области", – написал Клименко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/pfbid02BEHp8iwrNmTSEKbzNjA37HKs41qq85nRhbHEpxfD5KEhnNiv5GBwNQRwgamkqNuXl

Контекст:

В ноябре ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.

Отступая из Херсона, россияне, по информации обладминистрации, заминировали "почти все".

18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории, около 7 тыс. км² – заминированная территория Херсонской области.

Самой заминированной из всех деоккупированных областей Украины является Херсонская, отмечал Клименко 26 ноября.

Теги: Россия, Украина, полиция, Херсонская область, раненые, Черкасская область, война России против Украины, разминирование, безопасность, полицейский, взрывы, мины, Нацполиция, погибшие, Игорь Клименко
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