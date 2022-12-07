В Херсонской области на каскаде мин подорвались начальник ГУ Нацполиции в Черкасской области и трое полицейских, еще четверо ранены

Об этом 7 декабря в Facebook сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
По его словам, еще четверо полицейских ранены – "врачи борются за их жизнь".
"Михаил Куратченко в Херсонской области лично руководил сводным отрядом полиции Черкасской области… Наши коллеги выполняли свой долг: служили, защищали, возвращали спокойствие и безопасность на деоккупированной части Херсонской области", – написал Клименко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ноябре ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.
Отступая из Херсона, россияне, по информации обладминистрации, заминировали "почти все".
18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории, около 7 тыс. км² – заминированная территория Херсонской области.
Самой заминированной из всех деоккупированных областей Украины является Херсонская, отмечал Клименко 26 ноября.