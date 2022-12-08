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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия готовится к поражению и мобилизации 17-летних – ГУР МО

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Путинская мобилизация будет продолжаться и усиливаться, прогнозируют в ГУР МО
Путинская мобилизация будет продолжаться и усиливаться, прогнозируют в ГУР МО
Фото: EPA

В украинской военной разведке видят признаки того, что РФ на фоне потерь в войне с Украиной уже готовится к будущему поражению. Об этом 8 декабря заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает пресс-служба ГУР МО.

Также страна-оккупант, по словам представителя ГУР МО, продолжает мобилизацию. Он добавил, что в РФ готовятся новые, более мощные волны мобилизации (признаки чего видит украинская военная разведка), формы, методы и системы учета.

"Речь идет уже и о 17-летних [парнях] на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав за границу. Эта война коснется каждого в России, избежать ее, не свергнув режим, не удастся", – заявил Юсов.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, написало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".

Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Путин до сих пор не издал указ о завершении мобилизации. В связи с этим  российские юристы отмечали, что вернуться к раздаче повесток российские власти могут в любой момент – несмотря на заявления Кремля, что в указе нет необходимости и якобы  достаточно устных заявлений президента РФ. Американский Институт исследования войны 6 декабря сообщил о признаках того, что Россия собирается провести вторую волну мобилизации.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой

Теги: Россия, Украина, Кремль, оккупация, мобилизация, разведка, Андрей Юсов, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, военнослужащий, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты, деоккупация, россияне
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