Россия готовится к поражению и мобилизации 17-летних – ГУР МО

Также страна-оккупант, по словам представителя ГУР МО, продолжает мобилизацию. Он добавил, что в РФ готовятся новые, более мощные волны мобилизации (признаки чего видит украинская военная разведка), формы, методы и системы учета.

"Речь идет уже и о 17-летних [парнях] на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав за границу. Эта война коснется каждого в России, избежать ее, не свергнув режим, не удастся", – заявил Юсов.