В Москве 19-летний парень выпрыгнул из окна военкомата, чтобы избежать призыва – СМИ

По данным СМИ, парня зовут Алексей и ему 19 лет. 5 декабря он оказался в военном комиссариате на Саратовской улице Москвы. Его должны были призвать на военную службу, но он не хотел. Как сказано в сообщении, парень открыл окно и прыгнул с четвертого этажа.
В больнице имени Склифосовского у парня диагностировали несколько серьезных переломов со смещением, в частности, у него сломаны несколько позвонков, отметил канал Baza.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек.
В отчете за 6 декабря Американский институт изучения войны отметил, что в России готовится новая волна мобилизации.