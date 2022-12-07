В Москве 19-летний парень выпрыгнул из окна военкомата, чтобы избежать призыва – СМИ

По данным СМИ, парня зовут Алексей и ему 19 лет. 5 декабря он оказался в военном комиссариате на Саратовской улице Москвы. Его должны были призвать на военную службу, но он не хотел. Как сказано в сообщении, парень открыл окно и прыгнул с четвертого этажа.

В больнице имени Склифосовского у парня диагностировали несколько серьезных переломов со смещением, в частности, у него сломаны несколько позвонков, отметил канал Baza.



