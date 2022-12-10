ВСУ за сутки ликвилировали около 370 оккупантов, три танка и два РСЗО – Генштаб

РФ в войне против Украины потеряла 2940 танков, сообщили в Генштабе ВСУ Фото: EPA

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter