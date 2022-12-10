Белковский: Россия готова сдать Кинбурнскую косу, север Луганской области и Запорожскую АЭС. Но Путин хочет сохранить сухопутный коридор в Крым

Белковский: Конечно, изначальные задачи "спецоперации Z" были гораздо амбициознее. Это была "демилитаризация" и "денацификация" Украины. Но об этом уже никто не думает Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

"Мне представляется, что Российская Федерация сегодня готова без избыточных ресурсов, без избыточных боев сдать три позиции: Кинбурнскую косу в Николаевской области, север Луганской области, где проходит пресловутый аммиакопровод, в частности Сватово и Рубежное, и, конечно, Запорожскую АЭС с городом Энергодар. "Эта АЭС нам и "энергодаром" не нужна", как сказал бы Владимир Владимирович Путин. Ее могут передать под контроль МАГАТЭ "для обеспечения безопасности атомной энергетики во всем мире", и потом, естественно, через некоторое время, МАГАТЭ вернет [контроль над ней] Украине. Но в целом Путин все равно хочет сохранить контроль над сухопутным коридором в Крым, то есть где-то над 15% украинской территории", – предположил Белковский.

По его мнению, к этому плану Путин готовился давно, первые сигналы были еще летом.

"Он прекрасно понимает, что у него нет ресурсов для развернутого наступления... Это то, к чему он шел достаточно давно. Это было ясно еще в начале лета. Было понятно, что он должен довести ситуацию до определенной черты, аннексировать определенную часть украинской территории, чтобы с этих позиций торговаться и переходить от наступления к обороне", – предположил эксперт.

Он считает, что Путин колебался по срокам и вначале хотел завершить этот этап военной кампании в июле, затем – к 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства. Но поскольку Вооруженные силы Украины в конце августа начали успешное контрнаступление, Путину пришлось "поторопиться", сказал политолог.

"К 4 ноября это не получалось, потому что был высокий риск, что Вооруженные силы Украины освободят слишком много украинской территории к тому моменту. Поэтому он все-таки поторопился и аннексировал еще в сентябре, о чем, кстати, американцы тоже предупреждали", – сказал Белковский.

Теперь Путин, по мнению политолога, пытается убедить США принять этот план.

"Он же убеждает себя как минимум и окружающих в том, что он вообще не ведет переговоры ни с кем, кроме Соединенных Штатов Америки. Он же не ведет переговоры с Украиной. Он считает, что если [президент США] Джозеф Байден на что-нибудь согласится, то весь остальной мир этому подчинится, включая, безусловно, Украину", – считает Белковский.

По логике Путина, продолжил политолог, евроатлантический мир не готов на дополнительные издержки из-за войны России против Украины, поэтому элиты там якобы поддерживают план России.

"Он как бы говорит США, что он готов на определенные уступки, только чтобы не трогали сухопутный коридор в Крым и чтобы к новому 2023 году предъявить собственному народу результат, что он все-таки оккупировал сухопутный коридор, – сказал Белковский. – Конечно, изначальные задачи "спецоперации Z" были гораздо амбициознее. Это была "демилитаризация" и "денацификация" Украины, что означает уничтожение Вооруженных сил Украины и свержение законной украинской власти и установление там марионеточного московского режима. Но об этом уже никто не думает, кроме [бывшего главы "Роскосмоса"] Дмитрия Рогозина. Поэтому "всего лишь надо поддерживать водоснабжение Крыма". Об этом водоснабжении Путин говорил неоднократно в последние времена. Термин "последние времена", мне кажется, применительно к Путину должен употребляться в расширительном контексте и толковании".

Гордон уточнил, а как россияне воспринимают Путина после того, как он заявил об аннексии четырех украинских областей, но затем украинская армия деоккупировала часть захваченной оккупантами территории. "Россияне понимают, что он просто как идиот выглядит?" – спросил журналист.

"Да. На сегодняшний день они это понимают. И это самый печальный для него результат "спецоперации Z". Он этого не понимает. Он настолько привык, что россияне не в состоянии ему возражать, он настолько не считается с точкой зрения собственного народа, что в общем ему лично все равно... Он игнорирует собственный народ", – сказал Белковский.

По его мнению, Путин, как любой диктатор, готов "объявить любую реальность победой".

"Много исторических примеров. Мы знаем, что любой диктатор, любой тиран, завоеватель, полководец, который приходит в стадию безнадежного поражения, немедленно объявляет о своей победе... Он не может признать себя побежденным, поэтому будет придумывать любые версии, которые его оправдывают. В его понимании ресурс терпения русского народа бесконечен, безграничен", – сказал политолог.

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