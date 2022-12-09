Пономарев: Единственный реальный преемник Путина – Кириенко

Пономарев: Все эти отстрелы про преемников, конечно, распространяет прежде всего сам Путин, его окружение Фото: Илья Пономарев / Facebook

Об этом Пономарев заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, комментируя возможность выдвижения в президенты РФ бывшего главы Счетной палаты России Алексея Кудрина.

По мнению Пономарева, сообщения о якобы возможности досрочных выборов и обсуждение имени преемника Путина могли возникнуть с его же согласия. Главе Кремля это выгодно, так как в ходе таких процессов "проявляются все нелояльные тут же", пояснил политик.

"Поэтому все эти отстрелы про преемников, конечно, распространяет прежде всего сам Путин, его окружение. Ему в этом смысле это выгодно. На мой взгляд, все равно единственный реальный сейчас преемник – это [замглавы администрации президента РФ Сергей] Кириенко. В силу того, что у него есть и силовые возможности, и политические возможности, и финансовые возможности... И в этом смысле ему очень выгодно, чтобы появлялись фигуры альтернативных преемников. Потому что иначе он становится царем горы, против которого все объединяются, борются, и это очень небезопасная позиция. Поэтому ему какой-то отвлекающий маневр тоже очень выгоден. Поэтому, конечно, администрация будет всячески разгонять тему Кудрина через всю свою пиар-агентуру, которой в том числе в либеральной среде очень много", – заявил он.

Главный критерий, которому должен соответствовать преемник, – возможность договориться с Западом, считает Пономарев.

"Самое важное, что мы должны понимать, – что преемник должен отвечать одному конкретному условию: это возможности договориться с Западом. Другого смысла в преемничестве не существует. То есть преемник – это способ закончить эту войну", – подчеркнул политик.

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