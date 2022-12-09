Пономарев: Единственный реальный преемник Путина – Кириенко

Об этом Пономарев заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, комментируя возможность выдвижения в президенты РФ бывшего главы Счетной палаты России Алексея Кудрина.
По мнению Пономарева, сообщения о якобы возможности досрочных выборов и обсуждение имени преемника Путина могли возникнуть с его же согласия. Главе Кремля это выгодно, так как в ходе таких процессов "проявляются все нелояльные тут же", пояснил политик.
"Поэтому все эти отстрелы про преемников, конечно, распространяет прежде всего сам Путин, его окружение. Ему в этом смысле это выгодно. На мой взгляд, все равно единственный реальный сейчас преемник – это [замглавы администрации президента РФ Сергей] Кириенко. В силу того, что у него есть и силовые возможности, и политические возможности, и финансовые возможности... И в этом смысле ему очень выгодно, чтобы появлялись фигуры альтернативных преемников. Потому что иначе он становится царем горы, против которого все объединяются, борются, и это очень небезопасная позиция. Поэтому ему какой-то отвлекающий маневр тоже очень выгоден. Поэтому, конечно, администрация будет всячески разгонять тему Кудрина через всю свою пиар-агентуру, которой в том числе в либеральной среде очень много", – заявил он.
Главный критерий, которому должен соответствовать преемник, – возможность договориться с Западом, считает Пономарев.
"Самое важное, что мы должны понимать, – что преемник должен отвечать одному конкретному условию: это возможности договориться с Западом. Другого смысла в преемничестве не существует. То есть преемник – это способ закончить эту войну", – подчеркнул политик.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
Ряд экспертов, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
Среди возможных преемников Путина аналитики называют секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, его сына – министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, Кириенко, премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Некоторые эксперты считают, что после Путина единоличного правления в стране не будет или, по крайней мере, преемником не станет никто из его команды.