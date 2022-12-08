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Пономарев: ФБР предложило за голову Пригожина $250 тыс. Готов добавить от себя столько же

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Пономарев: Практически это достаточно сложная операция, но теоретически это более возможно, чем в отношении Путина
Пономарев: Практически это достаточно сложная операция, но теоретически это более возможно, чем в отношении Путина 
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы России, бизнесмен Илья Пономарев готов выделить $250 тыс. за поимку российского бизнесмена, владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом Пономарев рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Бацман напомнила, что Федеральное бюро расследований США "назначило за голову Пригожина $250 тыс." (об  этом стало известно в 2021 году, ведомство готово выплатить эту сумму "за информацию, которая приведет к аресту Пригожина"). 

"Готов добавить от себя столько же. Только боюсь, что эта сумма недостаточна для головы Пригожина", – сказал бизнесмен. 

Он напомнил, что сразу после полномасштабного вторжения России в Украину он заявил, что готов выплатить $1 млн "за голову" Путина

"Было несколько бизнесменов, которые меня поддержали. Сказали, что они тоже по миллиону на эту задачу скинутся... Но опять-таки, к сожалению, это цифра не решает эту задачу. Путина, конечно, надо устранять не киллером, а революцией. Это не индивидуальное действие. Индивидуальным действием, я боюсь, эту задачу не решить", – считает Пономарев.

Если говорить о Пригожине, то, по мнению бизнесмена, реализовать эту задачу несколько более реально. 

"В случае с Пригожиным это теоретически возможно. Практически это достаточно сложная операция, но теоретически это более возможно, чем в отношении Путина", – сказал Пономарев. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По данным агентства "Росблат", Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Пригожин провел в колонии девять лет (Forbes уточняет, что его помиловали). После освобождения Пригожин занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а на "Агентство интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.

Кроме того, санкции против Пригожина ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина. 

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, розыск, ФБР, Илья Пономарев, Алеся Бацман, война России против Украины, Вагнер, Евгений Пригожин
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