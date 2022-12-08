Пономарев: ФБР предложило за голову Пригожина $250 тыс. Готов добавить от себя столько же

Пономарев: Практически это достаточно сложная операция, но теоретически это более возможно, чем в отношении Путина Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бацман напомнила, что Федеральное бюро расследований США "назначило за голову Пригожина $250 тыс." (об этом стало известно в 2021 году, ведомство готово выплатить эту сумму "за информацию, которая приведет к аресту Пригожина").

"Готов добавить от себя столько же. Только боюсь, что эта сумма недостаточна для головы Пригожина", – сказал бизнесмен.

Он напомнил, что сразу после полномасштабного вторжения России в Украину он заявил, что готов выплатить $1 млн "за голову" Путина.

"Было несколько бизнесменов, которые меня поддержали. Сказали, что они тоже по миллиону на эту задачу скинутся... Но опять-таки, к сожалению, это цифра не решает эту задачу. Путина, конечно, надо устранять не киллером, а революцией. Это не индивидуальное действие. Индивидуальным действием, я боюсь, эту задачу не решить", – считает Пономарев.

Если говорить о Пригожине, то, по мнению бизнесмена, реализовать эту задачу несколько более реально.

"В случае с Пригожиным это теоретически возможно. Практически это достаточно сложная операция, но теоретически это более возможно, чем в отношении Путина", – сказал Пономарев.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube