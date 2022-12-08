Пономарев: Я знаю в России многих гадалок и астрологов, которые обслуживают крупных бизнесменов, руководителей администрации президента, крутых генералов

Пономарев: Уровень мракобесных предрассудков в среде российской элиты рос все годы правления Путина. Схема работает так: я тебе шамана, а ты мне заказ Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бацман напомнила, что недавно российские СМИ написали, что в зону боевых действий в Украину приедут бурятские шаманы, чтобы "очищать" российских оккупантов. "Что это такое? От кого оно идет?" – спросила журналистка.

Пономарев ответил, что от элиты.

"В ситуации, когда она загнана в тупик и понимает, что уже все распадается, люди начинают за каждую щепочку цепляться, за любую надежду. Когда расцветают все эти предрассудки, суеверия и так далее? Они всегда возникают в ситуации кризиса, когда никакими рациональными способами выйти из ситуации ты не можешь. Все, там тупик", – сказал политик.

Он отметил, что в целом этот "примитивный мистицизм" характерен для чекистской культуры, выходцем из которой является президент России Владимир Путин.

"Уровень этих мракобесных предрассудков в этой среде колоссально высок. Это вообще характерно для чекистской культуры – такой примитивный, оккультный мистицизм. Он рос все годы правления Путина. Я знаю многих людей – вот именно гадалок, астрологов и так далее, – которые обслуживают крупных бизнесменов, руководителей администрации президента, крутых генералов", – сказал Пономарев.

По его информации, известные российские политики, чиновники и военачальники обмениваются между собой контактами этих астрологов и гадалок.

"Это большая услуга! То есть если бизнесмен посоветует генералу такого-то астролога, тот потом за это ему должен. Дать крутую гадалку гораздо более важно, чем денег дать. Но опять-таки – историческая параллель. 1916 год. Вот ровно то же самое происходило в Российской империи. Откуда вырастал этот [целитель, ставший фаворитом семьи российского императора Николая II, Григорий] Распутин? Ровно тот же процесс. И конец будет ровно таким же", – убежден Пономарев.

Он сообщил, что, например, за контакты хорошего шамана в России можно получить выгодные бизнес-предложения.

"Денег уже у всех много, деньгами никого не удивишь. А тут вот такая услуга, после этой услуги можно попросить себе, там, под управление завод какой-нибудь или контрактик какой-нибудь подкинуть. Это так работает. Я не шучу! Это работает именно так: "Я тебе шамана, а ты мне заказ", – рассказал бизнесмен.

Он пошутил, что в России выгодно быть не столько шаманом, сколько тем, кто найдет этого шамана и предложит его состоятельным людям.

"Кстати, хорошая мысль: в деятельность нашего [оппозиционного] съезда, помимо деколонизации и деимпериализации, включить дешаманизацию", – сказал он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube