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Пономарев: Я знаю в России многих гадалок и астрологов, которые обслуживают крупных бизнесменов, руководителей администрации президента, крутых генералов

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Пономарев: Уровень мракобесных предрассудков в среде российской элиты рос все годы правления Путина. Схема работает так: я тебе шамана, а ты мне заказ
Пономарев: Уровень мракобесных предрассудков в среде российской элиты рос все годы правления Путина. Схема работает так: я тебе шамана, а ты мне заказ
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российская элита действительно пользуется услугами гадалок, астрологов и шаманов и в этом она ориентируется на руководство государства, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы России, бизнесмен Илья Пономарев.

Бацман напомнила, что недавно российские СМИ написали, что в зону боевых действий в Украину приедут бурятские шаманы, чтобы "очищать" российских оккупантов. "Что это такое? От кого оно идет?" – спросила журналистка. 

Пономарев ответил, что от элиты. 

"В ситуации, когда она загнана в тупик и понимает, что уже все распадается, люди начинают за каждую щепочку цепляться, за любую надежду. Когда расцветают все эти предрассудки, суеверия и так далее? Они всегда возникают в ситуации кризиса, когда никакими рациональными способами выйти из ситуации ты не можешь. Все, там тупик", – сказал политик. 

Он отметил, что в целом этот "примитивный мистицизм" характерен для чекистской культуры, выходцем из которой является президент России Владимир Путин. 

"Уровень этих мракобесных предрассудков в этой среде колоссально высок. Это вообще характерно для чекистской культуры – такой примитивный, оккультный мистицизм. Он рос все годы правления Путина. Я знаю многих людей – вот именно гадалок, астрологов и так далее, – которые обслуживают крупных бизнесменов, руководителей администрации президента, крутых генералов", – сказал Пономарев.

По его информации, известные российские политики, чиновники и военачальники обмениваются между собой контактами этих астрологов и гадалок. 

"Это большая услуга! То есть если бизнесмен посоветует генералу такого-то астролога, тот потом за это ему должен. Дать крутую гадалку гораздо более важно, чем денег дать. Но опять-таки – историческая параллель. 1916 год. Вот ровно то же самое происходило в Российской империи. Откуда вырастал этот [целитель, ставший фаворитом семьи российского императора Николая II, Григорий] Распутин? Ровно тот же процесс. И конец будет ровно таким же", – убежден Пономарев. 

Он сообщил, что, например, за контакты хорошего шамана в России можно получить выгодные бизнес-предложения. 

"Денег уже у всех много, деньгами никого не удивишь. А тут вот такая услуга, после этой услуги можно попросить себе, там, под управление завод какой-нибудь или контрактик какой-нибудь подкинуть. Это так работает. Я не шучу! Это работает именно так: "Я тебе шамана, а ты мне заказ", – рассказал бизнесмен.

Он пошутил, что в России выгодно быть не столько шаманом, сколько тем, кто найдет этого шамана и предложит его состоятельным людям. 

"Кстати, хорошая мысль: в деятельность нашего [оппозиционного] съезда, помимо деколонизации и деимпериализации, включить дешаманизацию", – сказал он. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

По данным опроса, который в России провели в этом году и результаты которого были презентованы в августе, 29% россиян заявили, что ориентируются на гороскопы при принятии решений, некоторые из них готовы, исходя из астрологического прогноза, изменить карьерные планы и крупные сделки, сообщило пропагандистское агентство ТАСС

В мае 2022 года в Московской области нашли мертвым бывшего топ-менеджера нефтяной компании "Лукойл" Александра Субботина. По данным СМИ, смерть бизнесмена наступила после сеанса у шамана – Субботин приехал к нему лечить похмелье. 

Увлекается шаманами и Путин, рассказывал в интервью "ГОРДОН" российский историк, политический аналитик Валерий Соловей. По информации живущего во Франции российского бизнесмена, бывшего друга Путина Сергея Пугачева, с шаманами президента России познакомил министр обороны Сергей Шойгу. "Он мне рассказывал, что у Шойгу какие-то шаманы на даче были и заклинатели. Он говорил: "Слушай, он страшный человек. Ты у него в гараже был?" Я ответил: "Нет. А что в гараже?" – "Ну слава богу, что ты там не был". Я уж не знаю, что там в гараже было. Может, там какие-то жертвы приносили. Но он говорил: "Мы просто в ужасе. Зачем я туда поехал?" – пересказал свой разговор с Путиным Пугачев. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Илья Пономарев, Алеся Бацман
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