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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Тащат души умерших". Бурятские шаманы едут в Украину, чтобы "чистить" российских солдат

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Оккупантам везут гуннские шатры, чтобы проводить в них обряды
Оккупантам везут гуннские шатры, чтобы проводить в них обряды
Фото: pdmnews.ru

Бурятские шаманы собираются "чистить" российских солдат, которые воюют в Украине, потому что они с передовой "тащат души умерших". Об этом пишет российский журналистский проект "Подъем" 4 декабря.

Российским военным ранее отправили юрты воинов-гуннов, где собираются проводить "гуманитарные обряды", заявил глава "Гуннского фонда" Олег Булутов.

"Когда люди выходят из боевых действий, где много погибших и прочее, они в себя берут очень много негатива. На них могут сесть мертвые, которых они видят, душа может прямо прицепиться. Вот солдат выходит с передовой, возвращается домой на побывку, а с собой тащит душу этого умершего. Придя в семью, душа эта может сесть на любого – на ребенка, на жену. Потом начинаются проблемы в семье и прочее", – сказал он.

По словам Булутова, шаманы едут в Украину, чтобы с бойцами встретиться на месте и "чистить" их прямо там. Также солдатам собираются передать "послание от духов предков", чтобы они не совершали военных преступлений.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

С учетом территории, которую Россия захватила в 2014–2015 годах, сейчас она контролирует Крым, часть Луганской, Донецкой, Николаевской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В конце лета – осенью украинской армии удалось деоккупировать почти всю Харьковскую и Николаевскую области, а также часть Херсонской, в том числе областной центр – Херсон.

По данным Офиса президента Украины на сентябрь, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.

Теги: религия, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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