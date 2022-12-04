"Тащат души умерших". Бурятские шаманы едут в Украину, чтобы "чистить" российских солдат

Российским военным ранее отправили юрты воинов-гуннов, где собираются проводить "гуманитарные обряды", заявил глава "Гуннского фонда" Олег Булутов.

"Когда люди выходят из боевых действий, где много погибших и прочее, они в себя берут очень много негатива. На них могут сесть мертвые, которых они видят, душа может прямо прицепиться. Вот солдат выходит с передовой, возвращается домой на побывку, а с собой тащит душу этого умершего. Придя в семью, душа эта может сесть на любого – на ребенка, на жену. Потом начинаются проблемы в семье и прочее", – сказал он.

По словам Булутова, шаманы едут в Украину, чтобы с бойцами встретиться на месте и "чистить" их прямо там. Также солдатам собираются передать "послание от духов предков", чтобы они не совершали военных преступлений.