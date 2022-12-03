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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командование России скрывает причины гибели мобилизованных – перехват СБУ

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Оккупант в разговоре заявил, что в декабре ожидается новая волна мобилизации в РФ
Оккупант в разговоре заявил, что в декабре ожидается новая волна мобилизации в РФ
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины перехватила разговор российского военного о сокрытии российским командованием причин гибели мобилизованных перед новой волной мобилизации. Запись разговора СБУ опубликовала в Facebook.

В разговоре женщина рассказывает мужчине, который воюет на донецком направлении, что мобилизованные возвращаются домой в гробах, и больше всего удивляет родственников официальная причина гибели.

"Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке... Пишут, что самое интересное [о причине гибели], не то чтобы где-то на учениях либо где-то там в боевых действиях. "Уснул, бл...дь, и не проснулся". Вот недавно случай был, а он там был, на передке", – говорит женщина.

Российский захватчик в ответ говорит, что таким образом командование пытается минимизировать общественную панику перед новой волной мобилизации, которую в России планируют провести в декабре.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/657491742535077/

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых. Такое мнение министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил 24 ноября в комментарии изданию Daily Beast.

Россия уже фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, мобилизация, война России против Украины, военнослужащий, Служба безопасности Украины, российские оккупанты
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