Командование России скрывает причины гибели мобилизованных – перехват СБУ

В разговоре женщина рассказывает мужчине, который воюет на донецком направлении, что мобилизованные возвращаются домой в гробах, и больше всего удивляет родственников официальная причина гибели.
"Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке... Пишут, что самое интересное [о причине гибели], не то чтобы где-то на учениях либо где-то там в боевых действиях. "Уснул, бл...дь, и не проснулся". Вот недавно случай был, а он там был, на передке", – говорит женщина.
Российский захватчик в ответ говорит, что таким образом командование пытается минимизировать общественную панику перед новой волной мобилизации, которую в России планируют провести в декабре.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых. Такое мнение министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил 24 ноября в комментарии изданию Daily Beast.
Россия уже фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.