Командование России скрывает причины гибели мобилизованных – перехват СБУ

Оккупант в разговоре заявил, что в декабре ожидается новая волна мобилизации в РФ Фото: depositphotos.com

В разговоре женщина рассказывает мужчине, который воюет на донецком направлении, что мобилизованные возвращаются домой в гробах, и больше всего удивляет родственников официальная причина гибели.

"Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке... Пишут, что самое интересное [о причине гибели], не то чтобы где-то на учениях либо где-то там в боевых действиях. "Уснул, бл...дь, и не проснулся". Вот недавно случай был, а он там был, на передке", – говорит женщина.

Российский захватчик в ответ говорит, что таким образом командование пытается минимизировать общественную панику перед новой волной мобилизации, которую в России планируют провести в декабре.