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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пономарев: У Путина нет плана Б, бомбардировки Украины – жест отчаяния. Он думает, что элита придет к Зеленскому и скажет: "Давай что-то решать"

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Пономарев: Путин играет с колес, как всегда он это делал. "Вот сейчас в моменте мы что-то решим, а дальше мы надеемся, что противоположная сторона прогнется"
Пономарев: Путин играет с колес, как всегда он это делал. "Вот сейчас в моменте мы что-то решим, а дальше мы надеемся, что противоположная сторона прогнется"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы России, бизнесмен Илья Пономарев считает, что президент РФ Владимир Путин не знает, что дальше делать в Украине, и надеется, что украинская элита надавит на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот принял условия Москвы. Такое мнение Пономарев высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Именно на это, считает Пономарев, направлены атаки оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины. 

"Я считаю, что у них нет никакого плана Б. У Путина его просто вообще нет. Он играет с колес, как всегда он это делал. Он тактик. "Вот сейчас в моменте мы что-то решим, а дальше мы надеемся, что противоположная сторона прогнется". Поэтому и идут все эти бомбардировки", – сказал политик.

Он назвал атаки российской армии на гражданские объекты в Украине "жестом отчаяния". 

"У них расчет на то, что вот элита в Украине более-менее такая же, как в России, то есть очень классового состава. То есть они [в России] меряют по себе. Они считают, что здесь рано или поздно люди взмолятся и скажут: "Ну невозможно сидеть в Конча-Заспе в неотапливаемом доме". Он даже не про народ, мне кажется, больше думает. Он больше думает про элиту, что она к Зеленскому придет и скажет: "Давай что-то решать", – предположил Пономарев.

Бацман в ответ сказала, что российские власти очень плохо знают украинский народ. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

За время полномасштабного вторжения Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

С октября российские войска массировано обстреливают объекты украинской энергетики. Уже было восемь волн ракетных атак на энергетическую инфраструктуру, последняя – 5 декабря

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в Украине действуют экстренные или плановые графики отключения электроэнергии, в ряде регионов есть проблемы с водо- и теплоснабжением. 

И украинские власти, и западные партнеры Украины убеждены, что обстрелами гражданской инфраструктуры Россия не добьется своих целей. "Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего и не поняли? Не поняли, кто мы? За что мы? О чем мы? Читайте по губам. Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас. Холод, голод, тьма и жажда для нас не так страшны и смертельны, как ваши "дружба и братство", – обратился Зеленский к россиянам в сентябре

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, энергетика, Илья Пономарев, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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