Пономарев: У Путина нет плана Б, бомбардировки Украины – жест отчаяния. Он думает, что элита придет к Зеленскому и скажет: "Давай что-то решать"

Пономарев: Путин играет с колес, как всегда он это делал. "Вот сейчас в моменте мы что-то решим, а дальше мы надеемся, что противоположная сторона прогнется" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Именно на это, считает Пономарев, направлены атаки оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Я считаю, что у них нет никакого плана Б. У Путина его просто вообще нет. Он играет с колес, как всегда он это делал. Он тактик. "Вот сейчас в моменте мы что-то решим, а дальше мы надеемся, что противоположная сторона прогнется". Поэтому и идут все эти бомбардировки", – сказал политик.

Он назвал атаки российской армии на гражданские объекты в Украине "жестом отчаяния".

"У них расчет на то, что вот элита в Украине более-менее такая же, как в России, то есть очень классового состава. То есть они [в России] меряют по себе. Они считают, что здесь рано или поздно люди взмолятся и скажут: "Ну невозможно сидеть в Конча-Заспе в неотапливаемом доме". Он даже не про народ, мне кажется, больше думает. Он больше думает про элиту, что она к Зеленскому придет и скажет: "Давай что-то решать", – предположил Пономарев.

Бацман в ответ сказала, что российские власти очень плохо знают украинский народ.

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