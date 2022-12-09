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Пономарев: Путин уходить не собирается. Но это не означает, что он не мог дать согласия: "Ребята, вы что-то делайте, копошитесь". Так проявляются все нелояльные

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Путину сейчас опасно передавать власть преемнику, считает Пономарев
Путину сейчас опасно передавать власть преемнику, считает Пономарев
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин не планирует передавать власть преемнику и не может просто так уйти, поскольку без победы в развязанной им самим войне российский лидер не может гарантировать свою безопасность. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы России, бизнесмен Илья Пономарев.

Бацман попросила Пономарева прокомментировать "раскрутку" в России еще одного возможного преемника Путина – Алексея Кудрина, который недавно подал в отставку с главы Счетной палаты РФ.

"Который такой: якобы либеральный, всегда считался, – политик, который не запачкан кровью: по крайней мере насколько это нам известно отсюда, вот настолько массово, как это сделало все руководство России сегодня. Его должны назначить на какую-то должность в "Яндекс", -- и якобы с этого места он может пойти на президентские выборы российские в 24-м году или сейчас: досрочные", – отметила она.

Бацман поинтересовалась также, насколько, по информации Пономарева, на сегодняшний день история с преемником в принципе актуальна.

"Это вариант, в котором Путин участвует и сам думает о том, что план Б: каким-то образом передать власть кому-то, а себе получить гарантии – либо же это вариант, когда Путина сносят без его, естественно, участия и желания, а во главе России становится другой человек, который уже возвращает все территории и начинает все правильные процессы?" – спросила она.

Пономарев выразил убеждение, что вероятный преемник должен отвечать "одному конкретному условию" – быть способным договориться с Западом.

"Другого смысла в преемничестве не существует. То есть преемник – это способ закончить эту войну. Но эта война не может быть закончена без проблем для Путина, без его уничтожения. То есть либо выдача суду, что еще менее вероятно, чем его убийство внутри России. Поэтому никакие подобные публичные действия о том, что вот люди начали готовиться, – они не могут быть всерьез. Путин не может уходить, пока он эту войну не выиграет", – заявил экс-депутат Госдумы.

Он полагает, что "никто не пойдет на то, чтобы Путина оставить в покое".

"И сам он будет понимать, что даже если он сможет каким-то фантастическим путем через какого-нибудь [президента Турции Реджепа] Эрдогана, через каких-нибудь евреев, израильтян договориться с Западом условным о том, что они дают ему возможность спокойно уйти, – он же прекрасно понимает, что любой преемник неминуемо столкнется с тем, что ему придется с Путиным расправляться", – сказал Пономарев.

С его точки зрения, такой сценарий подчиняется законам политической логики.

"Поэтому он [Путин] не может остаться в зависшем состоянии. Только победа в войне может ему гарантировать, что он может уйти от власти. Иначе только погибнуть вместе с ней", – считает бывший российский депутат.

Поэтому тема преемничества может сейчас использоваться лидером страны-оккупанта в других целях, считает бизнесмен..

"Путин, с моей точки зрения, никуда уходить не собирается. И более того, не может уходить. Но это совершенно не означает, что он не мог дать согласие: "Вы, там, ребята что-то делайте, копошитесь". Потому что он любит это дело. Во-первых, так проявляются все нелояльные тут же. Потому что те, кто начинает это поддерживать, – значит, вот они: предатели. Суетиться под начальником – это значит нелояльность", – убежден Пономарев.

Он допускает, что источник слухов о преемниках следует искать в окружении президента РФ.

"Люди [из российской верхушки] как-то при этом при деле. Вместо того чтобы строить тайные заговоры, они в явную идут по какому-то каналу, значит, куда их направили и так далее. Поэтому все эти "отстрелы" про преемников, конечно, распространяет прежде всего сам Путин: ну, его окружение. Ему в этом смысле это выгодно", – заявил бизнесмен.

По мнению Пономарева, единственным реальным на данный момент преемником Путина является заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"В силу того, что у него есть и силовые возможности, и политические возможности, и финансовые возможности... И в этом смысле ему очень выгодно, чтобы появлялись фигуры альтернативных преемников. Потому что иначе он становится "царем горы", против которого все объединяются, борются, и это очень небезопасная позиция", – отметил он.

Экс-депутат ГД РФ считает, что Кириенко такой отвлекающий маневр тоже "очень выгоден".

"Поэтому, конечно, администрация будет всячески через всю свою пиар-агентуру, в том числе в либеральной среде которой очень много – всячески тему Кудрина разгонять", – заключил Пономарев.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства. 

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Ряд экспертов, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Среди возможных преемников Путина аналитики называют Николая ПатрушеваДмитрия ПатрушеваСергея Кириенко,  премьер-министра России Михаила Мишустина

Некоторые эксперты считают, что после Путина единоличного правления в стране не будет, или, по крайней мере, преемником не станет никто из его команды

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, Илья Пономарев, Сергей Кириенко, Алеся Бацман, Алексей Кудрин, политика, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, власть, российские оккупанты
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