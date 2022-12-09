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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Невзоров о Путине: Так врут только люди, на 100% уверенные, что никто и пикнуть не смеет, какую бы чудовищную ложь они ни "выкатили"

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Невзоров полагает, что Путин может разделить судьбу убитых диктаторов Чаушеску и Каддафи
Невзоров полагает, что Путин может разделить судьбу убитых диктаторов Чаушеску и Каддафи
Фото: Невзоров / Instagram

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров 8 декабря в Telegram назвал ложью объяснения президента Владимира Путина о причинах ударов по инфраструктуре Украины.

"С какой изумительной, блистательной легкостью врет этот пенсионер! Так врут только люди, на 100% уверенные, что никто и пикнуть не смеет, какую бы чудовищную ложь они ни "выкатили", – заметил публицист.

Невзоров не ожидает, что кто-либо уличит Путина во лжи, и это развязывает руки президенту страны-оккупанта.

"Окруженный только холуями и подпевалами, цыганским золотом кремлевских залов и миллионом охранников, он может утверждать все, что угодно. Завтра он игриво сообщит, что земля плоская, что самолеты по небу толкают ангелы, что [министр обороны РФ Сергей] Шойгу – трансгендер. И все будут кивать, кланяться, соглашаться и цитировать", – полагает он.

Публицист допустил, что путинские "откровения" появятся в учебниках и станут обязательной частью российского мировоззрения.

"Безнаказанность лжи может завести очень далеко. Но… финальная точка этого пути – стенка в Тырговиште [как у румынского диктатора Николае] Чаушеску [или] канава в Сирте [как у бывшего ливийского руководителя Муаммара] Каддафи", – резюмировал Невзоров.

Путин 8 декабря признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины, но представил ситуацию так, будто бы первой эту практику применила Украина, а Россия лишь ответила.

"Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в [оккупированный] Донецк? – сказал Путин. – Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ – шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи".

Контекст:

Чаушеску возглавлял коммунистическую Румынию с 1965-го по 1989 год. Он был свергнут в результате революции в декабре 1989-го.

Чрезвычайный военный трибунал признал Чаушеску виновным по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе в вооруженном выступлении против народа и государства и геноциде, и приговорил к расстрелу. Его вместе с супругой Еленой казнили сразу после вынесения приговора – 25 декабря 1989 года в румынском городе Тырговиште.

Каддафи пришел к власти в результате революции (переворота) 1969 года и с этого времени фактически возглавлял Ливию, хотя формально с 1979 года ушел со всех официальных постов и стал именоваться "братским вождем и руководителем революции".

В 2011 году в Ливии началась гражданская война между сторонниками режима Каддафи и оппозиционными силами, возглавляемыми Переходным национальным советом. В августе повстанцы взяли под свой контроль столицу страны Триполи. После этого в сентябре Совет Безопасности ООН признал Переходный национальный совет в качестве легитимной власти. Последним прибежищем Каддафи стал его родной город Сирт. 20 октября 2011 года он попал в плен к повстанцам и был убит.

Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Украина, Муаммар Каддафи, Кремль, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Николае Чаушеску, Триполи, дезинформация, российские оккупанты
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