Невзоров о Путине: Так врут только люди, на 100% уверенные, что никто и пикнуть не смеет, какую бы чудовищную ложь они ни "выкатили"

"С какой изумительной, блистательной легкостью врет этот пенсионер! Так врут только люди, на 100% уверенные, что никто и пикнуть не смеет, какую бы чудовищную ложь они ни "выкатили", – заметил публицист.

Невзоров не ожидает, что кто-либо уличит Путина во лжи, и это развязывает руки президенту страны-оккупанта.

"Окруженный только холуями и подпевалами, цыганским золотом кремлевских залов и миллионом охранников, он может утверждать все, что угодно. Завтра он игриво сообщит, что земля плоская, что самолеты по небу толкают ангелы, что [министр обороны РФ Сергей] Шойгу – трансгендер. И все будут кивать, кланяться, соглашаться и цитировать", – полагает он.

Публицист допустил, что путинские "откровения" появятся в учебниках и станут обязательной частью российского мировоззрения.

"Безнаказанность лжи может завести очень далеко. Но… финальная точка этого пути – стенка в Тырговиште [как у румынского диктатора Николае] Чаушеску [или] канава в Сирте [как у бывшего ливийского руководителя Муаммара] Каддафи", – резюмировал Невзоров.

Путин 8 декабря признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины, но представил ситуацию так, будто бы первой эту практику применила Украина, а Россия лишь ответила.

"Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в [оккупированный] Донецк? – сказал Путин. – Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ – шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи".