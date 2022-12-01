Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна

"Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна, что нет никакого иного "корня", кроме больных фантазий кремлевского фюрера. Правда откроется: Украина вообще не предполагала "нападать" на Россию с ее гигантской "армией", военно-промышленным комплексом и ядерной обороной", – написал он.
Невзоров отметил, что откроется и то, что никакая защита РФ не требовалась и не требуется.
"Пропаганда выдохлась, информационная война проиграна. Скоро станет понятно и то, что кровавую кашу в Донбассе заварил сам Кремль", – отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.
В конце марта стало известно, что Невзоров покинул Россию.
3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.