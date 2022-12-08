"Да, мы делаем это". Путин рассказал, почему Россия уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины

Об этом Путин сказал 8 декабря по окончании церемонии вручения медалей "Золотая звезда" героям России, его цитирует сайт Кремля.

"Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в [оккупированный] Донецк? – сказал Путин. – Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ – шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи".

Контекст:

Оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. В ходе последнего удара 5 декабря российские войска выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". После этого по всей стране ввели экстренные отключения электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго" 7 декабря, самая сложная ситуация с электричеством – на востоке страны.

Восстановить 100% энергосистемы, которой она была до начала российского энерготеррора, сейчас невозможно, для этого нужно время, заявил 7 декабря президент Владимир Зеленский.