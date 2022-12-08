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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По объектам энергетики Украины оккупанты выпустили более 1000 ракет и снарядов – глава "Укрэнерго"

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Энергосистема Украины потеряла от 25% до 30% потребления, отметил глава "Укрэнерго"
Энергосистема Украины потеряла от 25% до 30% потребления, отметил глава "Укрэнерго"
Фото: pixabay.com

По объектам энергетической системы Украины российские оккупанты выпустили более 1000 ракет и снарядов. Об этом глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил 7 декабря на дискуссии, посвященной восстановлению страны, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы уже пережили массированные атаки агрессора. Эти атаки являются самым большим ударом по электросети, который когда-либо видело человечество. Более 1000 снарядов и ракет было выпущено по электрообъектам и линиям, в частности по подстанциям. К сожалению, эти атаки нанесли большой ущерб Украине и нашей системе", – сказал он.

Глава "Укрэнерго" отметил, что энергосистема страны потеряла "от 25% до 30% потребления, если сравнивать с довоенным периодом".

"Дефицит генерирующих мощностей больше, и поэтому у нас дефицит электроэнергии в системе, и достаточно серьезный", – отметил Кудрицкий.

По его словам, после каждого массового обстрела дефицит энергомощностей "особенно ощущается в первые четыре дня, пока система восстанавливает способность генерирующих установок производить электроэнергию".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

С октября российские войска массово обстреливают объекты украинской энергетики. Во время последнего удара по Украине 5 декабря оккупанты выпустили более 70 ракет, Вооруженные силы Украины сбили больше 60, сообщало командование Воздушных сил. Россияне, по их данным, провели три волны обстрелов.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго".

Из-за ракетных атак России в Украине действуют экстренные или плановые отключения электроэнергии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, энергетика, Укрэнерго, электроэнергия, вторжение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, энергосистема, Владимир Кудрицкий, российские оккупанты
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