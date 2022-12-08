По объектам энергетики Украины оккупанты выпустили более 1000 ракет и снарядов – глава "Укрэнерго"

"Мы уже пережили массированные атаки агрессора. Эти атаки являются самым большим ударом по электросети, который когда-либо видело человечество. Более 1000 снарядов и ракет было выпущено по электрообъектам и линиям, в частности по подстанциям. К сожалению, эти атаки нанесли большой ущерб Украине и нашей системе", – сказал он.

Глава "Укрэнерго" отметил, что энергосистема страны потеряла "от 25% до 30% потребления, если сравнивать с довоенным периодом".

"Дефицит генерирующих мощностей больше, и поэтому у нас дефицит электроэнергии в системе, и достаточно серьезный", – отметил Кудрицкий.

По его словам, после каждого массового обстрела дефицит энергомощностей "особенно ощущается в первые четыре дня, пока система восстанавливает способность генерирующих установок производить электроэнергию".

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