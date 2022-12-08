По объектам энергетики Украины оккупанты выпустили более 1000 ракет и снарядов – глава "Укрэнерго"

"Мы уже пережили массированные атаки агрессора. Эти атаки являются самым большим ударом по электросети, который когда-либо видело человечество. Более 1000 снарядов и ракет было выпущено по электрообъектам и линиям, в частности по подстанциям. К сожалению, эти атаки нанесли большой ущерб Украине и нашей системе", – сказал он.
Глава "Укрэнерго" отметил, что энергосистема страны потеряла "от 25% до 30% потребления, если сравнивать с довоенным периодом".
"Дефицит генерирующих мощностей больше, и поэтому у нас дефицит электроэнергии в системе, и достаточно серьезный", – отметил Кудрицкий.
По его словам, после каждого массового обстрела дефицит энергомощностей "особенно ощущается в первые четыре дня, пока система восстанавливает способность генерирующих установок производить электроэнергию".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
С октября российские войска массово обстреливают объекты украинской энергетики. Во время последнего удара по Украине 5 декабря оккупанты выпустили более 70 ракет, Вооруженные силы Украины сбили больше 60, сообщало командование Воздушных сил. Россияне, по их данным, провели три волны обстрелов.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго".
Из-за ракетных атак России в Украине действуют экстренные или плановые отключения электроэнергии.