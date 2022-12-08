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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Восстановление 100% энергосистемы сейчас невозможно – Зеленский

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Больше всего отключений этим вечером в Киеве и семи областях Украины
Больше всего отключений этим вечером – в Киеве и семи областях Украины
Фото: EPA

В Украине постоянно увеличивают генерацию электричества, восстанавливая энергосистему, пострадавшую от российских атак, но в большинстве населенных пунктов продолжаются отключения света. Об этом президент Владимир Зеленский говорил в обращении 7 декабря, опубликованном его пресс-службой.

Он отметил, что энергетика – это постоянный пункт повестки дня и на заседаниях ставки верховного главнокомандующего, и на правительственном уровне. Также президент сегодня провел отдельное совещание по стабилизации энергосистемы и защите электростанций.

"Постоянно увеличиваем генерацию и поставку электричества – почти каждый день добавляем еще объем. Но стоит не забывать – и не забывать всем, – что восстановить 100% энергосистемы, которой она была до начала российского энерготеррора, сейчас невозможно. Нужно время. Поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений", – сказал Зеленский.

По информации президента на вечер 7 декабря, больше всего отключений – в Киеве и области, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Винницкой областях и Закарпатье.

"И я благодарю всех наших энергетиков, ремонтников, бизнес, работников коммунальных предприятий и местные власти, которые делают все возможное, чтобы облегчить положение для людей", – добавил он. 

Контекст:

Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемыВ стране начали временно отключать электроэнергию.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливаютВ результате ракетной атаки 5 декабря были новые попадания по объектам энергетической инфраструктуры.

Теги: Киев, энергетика, электричество, электроэнергия, Владимир Зеленский, война России против Украины, электростанция, энергосистема
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