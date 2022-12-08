Восстановление 100% энергосистемы сейчас невозможно – Зеленский

Больше всего отключений этим вечером – в Киеве и семи областях Украины Фото: EPA

Он отметил, что энергетика – это постоянный пункт повестки дня и на заседаниях ставки верховного главнокомандующего, и на правительственном уровне. Также президент сегодня провел отдельное совещание по стабилизации энергосистемы и защите электростанций.

"Постоянно увеличиваем генерацию и поставку электричества – почти каждый день добавляем еще объем. Но стоит не забывать – и не забывать всем, – что восстановить 100% энергосистемы, которой она была до начала российского энерготеррора, сейчас невозможно. Нужно время. Поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений", – сказал Зеленский.

По информации президента на вечер 7 декабря, больше всего отключений – в Киеве и области, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Винницкой областях и Закарпатье.

"И я благодарю всех наших энергетиков, ремонтников, бизнес, работников коммунальных предприятий и местные власти, которые делают все возможное, чтобы облегчить положение для людей", – добавил он.