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КИЕВ

На левом берегу Киева до сих пор не могут запустить один из объектов генерации электричества

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В Киеве остаются проблемы с электричеством
В Киеве остаются проблемы с электричеством
Фото: EPA

Возможное максимальное потребление в Киеве 7 декабря выросло на 7% по сравнению с предыдущим днем. Сейчас ориентировочно обеспечивается 70% потребностей жилых домов, но все равно пока действуют экстренные отключения. Об этом рассказал генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

При этом он отметил, что на левом берегу столицы бытовые клиенты получают лишь до 30% потребностей, так как до сих пор ведется ремонт одного из коммунальных объектов генерации. Сети других источников генерации перегружены и не могут передать достаточно энергии на левобережные районы. Сроки восстановления пока неизвестны, сообщил Коваленко.

По его словам, сейчас происходит очень много локальных аварий. Для этого есть несколько причин, рассказал директор Yasno.

"Во-первых, не срабатывает автоматика. Это когда диспетчерская включают определенные очереди, но автоматика в части трансформаторных подстанций выдает ошибку и в результате жители продолжают находиться без света. Поэтому коллегам из электросетей ("ДТЭК Киевские электросети") часто приходится ездить по таким домам и подключать их вручную. Ситуацию усугубляет погода. Во-вторых, растет количество и других аварий. Система строилась годами, чтобы работать стабильно. Она не рассчитана на такое большое количество включений/выключений. Поэтому естественно, что такая нагрузка не выдерживает на 100%. В-третьих, после длительных отключений возникает то, что называется "отложенный спрос". Это когда сразу после отключения потребление очень растет, в разы", – объяснил он.

По словам Коваленко, две из трех этих причин связаны с использованием. Он призвал киевлян ответственно относиться к потреблению электричества и ценить труд энергетиков.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid02JdV97yR32qUT5PvSHYFWQC8SFaBtBd5A6JWBxvxcAUzsW1ia3k1WtHt57gxvEcFRl

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". О попадании российских ракет по энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль. Также стало известно об обстреле энергообъекта в Николаевской области.

Теги: Киев, электричество, электроэнергия, война России против Украины, Yasno
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