На левом берегу Киева до сих пор не могут запустить один из объектов генерации электричества

При этом он отметил, что на левом берегу столицы бытовые клиенты получают лишь до 30% потребностей, так как до сих пор ведется ремонт одного из коммунальных объектов генерации. Сети других источников генерации перегружены и не могут передать достаточно энергии на левобережные районы. Сроки восстановления пока неизвестны, сообщил Коваленко.

По его словам, сейчас происходит очень много локальных аварий. Для этого есть несколько причин, рассказал директор Yasno.

"Во-первых, не срабатывает автоматика. Это когда диспетчерская включают определенные очереди, но автоматика в части трансформаторных подстанций выдает ошибку и в результате жители продолжают находиться без света. Поэтому коллегам из электросетей ("ДТЭК Киевские электросети") часто приходится ездить по таким домам и подключать их вручную. Ситуацию усугубляет погода. Во-вторых, растет количество и других аварий. Система строилась годами, чтобы работать стабильно. Она не рассчитана на такое большое количество включений/выключений. Поэтому естественно, что такая нагрузка не выдерживает на 100%. В-третьих, после длительных отключений возникает то, что называется "отложенный спрос". Это когда сразу после отключения потребление очень растет, в разы", – объяснил он.

По словам Коваленко, две из трех этих причин связаны с использованием. Он призвал киевлян ответственно относиться к потреблению электричества и ценить труд энергетиков.