Российские ракеты повредили 350 объектов газовой и нефтяной инфраструктуры, более 450 км газопроводов – "Нафтогаз"

Он напомнил, что с начала российского вторжения энергетическая инфраструктура Украины испытывает масштабные разрушения. Больше всего – на территориях, где продолжаются боевые действия.

"Пострадала также газодобывающая инфраструктура "Нафтогазу" – вражеские ракеты попали и в нее. С начала российской агрессии повреждено более 350 объектов предприятий группы "Нафтогаз". Это объекты газовой и нефтяной инфраструктуры. Кроме того, повреждено более 450 км газопроводов", – рассказал Чернышов.

Он отметил, что россияне также уничтожили десятки объектов газодобывающей инфраструктуры на бывших оккупированных территориях в Харьковской области и активно обстреливали прилегающие к ним.

"Мы не знаем дальнейших планов врага, но готовимся к худшему сценарию – что обстрелы могут продолжаться... Сейчас фактически Украина должна перестроить свою энергетическую инфраструктуру так, чтобы она была способна функционировать в условиях войны. И эта зима будет решающей. С одной стороны, это тяжелое испытание, с другой – опыт, которого сегодня нет ни у одной другой страны", – считает Чернышов.

Он обратил внимание на то, что из-за отключений электроэнергии, которые будут продолжаться, изменится энергетический баланс: там, где это возможно, вместо электроэнергии будут использовать природный газ и другие углеводороды.

"Перед началом отопительного сезона в подземных хранилищах Украины было накоплено 14,5 млрд м³ газа, которых было достаточно для прохождения зимнего периода. Но массированные ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры спровоцировали дополнительное потребление газа генерирующими электроэнергию предприятиями. Поэтому, учитывая текущую ситуацию, нам необходимо быть готовыми найти дополнительные объемы природного газа и нефтепродуктов в короткие сроки, а также сформировать дополнительные резервные объемы", – написал Чернышов.

Для этого, отметил он, "Нафтогаз" работает с международными партнерами из США, Канады и Европы.

"Несмотря на войну, мы должны смотреть в будущее и сегодня создавать предпосылки для качественной трансформации энергетического рынка нашей страны. Один из шагов для этого – увеличение собственной добычи газа и нефти", – добавил глава "Нафтогазу".