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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские ракеты повредили 350 объектов газовой и нефтяной инфраструктуры, более 450 км газопроводов – "Нафтогаз"

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Россияне уничтожили десятки объектов газодобывающей инфраструктуры на оккупированных территориях
Россияне уничтожили десятки объектов газодобывающей инфраструктуры на оккупированных территориях
Фото: naftogaz.com (иллюстративное)

Ракетные удары России по территории Украины повредили 350 объектов группы "Нафтогаз". Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышов в колонке для "Интерфакс-Украина" 6 декабря.

Он напомнил, что с начала российского вторжения энергетическая инфраструктура Украины испытывает масштабные разрушения. Больше всего – на территориях, где продолжаются боевые действия.

"Пострадала также газодобывающая инфраструктура "Нафтогазу" – вражеские ракеты попали и в нее. С начала российской агрессии повреждено более 350 объектов предприятий группы "Нафтогаз". Это объекты газовой и нефтяной инфраструктуры. Кроме того, повреждено более 450 км газопроводов", – рассказал Чернышов.

Он отметил, что россияне также уничтожили десятки объектов газодобывающей инфраструктуры на бывших оккупированных территориях в Харьковской области и активно обстреливали прилегающие к ним.

"Мы не знаем дальнейших планов врага, но готовимся к худшему сценарию – что обстрелы могут продолжаться... Сейчас фактически Украина должна перестроить свою энергетическую инфраструктуру так, чтобы она была способна функционировать в условиях войны. И эта зима будет решающей. С одной стороны, это тяжелое испытание, с другой – опыт, которого сегодня нет ни у одной другой страны", – считает Чернышов.

Он обратил внимание на то, что из-за отключений электроэнергии, которые будут продолжаться, изменится энергетический баланс: там, где это возможно, вместо электроэнергии будут использовать природный газ и другие углеводороды.

"Перед началом отопительного сезона в подземных хранилищах Украины было накоплено 14,5 млрд м³ газа, которых было достаточно для прохождения зимнего периода. Но массированные ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры спровоцировали дополнительное потребление газа генерирующими электроэнергию предприятиями.  Поэтому, учитывая текущую ситуацию, нам необходимо быть готовыми найти дополнительные объемы природного газа и нефтепродуктов в короткие сроки, а также сформировать дополнительные резервные объемы", – написал Чернышов.

Для этого, отметил он, "Нафтогаз" работает с международными партнерами из США, Канады и Европы.

"Несмотря на войну, мы должны смотреть в будущее и сегодня создавать предпосылки для качественной трансформации энергетического рынка нашей страны. Один из шагов для этого – увеличение собственной добычи газа и нефти", – добавил глава "Нафтогазу". 

Контекст:

4 октября премьер-министр Денис Шмыгаль предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.

Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемыВ стране начали временно отключать электроэнергию.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливаютВ результате ракетной атаки декабря были новые попадания по объектам энергетической инфраструктуры

Теги: газ, нефть, НАК Нафтогаз, отопительный сезон, электроэнергия, газопровод, обстрелы, война России против Украины, ракеты, углеводороды, инфраструктура, нефтепродукты, ГК Нафтогаз України, Алексей Чернышов, природный газ, энергосистема
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