Глава правления "Нафтогазу" обсудил с минфином США вопрос финансирования закупки газа для Украины

В частности, стороны обсудили возможности финансирования закупки Украиной дополнительного объема газа, который нужен для отопительного сезона 2022–2023 годов.
По словам Чернышова, необходимо направить долю выделенных США через ЕБРР $500 млн на закупку газа для обеспечения энергетической безопасности Украины в этом отопительном сезоне. Кроме того, он поблагодарил за запрос Администрации США в Конгресс выделить дополнительные $1,1 млрд в поддержку энергетического сектора Украины в 2023 году.
МакКоли отметил, что США понимают, что потребности энергетической инфраструктуры растут с каждой новой атакой России на Украину.
27 июля Департамент по международной торговле и развитию США через структуру ЕБРР выделил $500 млн в поддержку бизнесов и госслужб, пострадавших от полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Эти средства должны быть направлены Украине и другим странам.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. По состоянию на вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, к утру 27-го – до 20%. В понедельник утром дефицит резко увеличился и составлял 27%, аварийные отключения ввели по всей Украине.
До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".
29 ноября пресс-служба "Нафтогазу" сообщила, что Агентство США по международному развитию (USAID) рассматривает предоставление Украине дополнительной оперативной помощи для прохождения отопительного сезона. По данным компании, из-за постоянных обстрелов Россией украинской инфраструктуры повреждено более 300 энергетических объектов и около 450 км газовых труб.