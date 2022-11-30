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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава правления "Нафтогазу" обсудил с минфином США вопрос финансирования закупки газа для Украины

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Алексей Чернышов заявил, что нужно направить долю выделенных США денег на закупку газа
Алексей Чернышов заявил, что нужно направить долю выделенных США денег на закупку газа
Фото: EPA

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышов провел встречу с Deputy Assistant Secretary по Европе и Евразии министерства финансов США Брайаном МакКоли. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба АТ НАК "Нафтогаз".

В частности, стороны обсудили возможности финансирования закупки Украиной дополнительного объема газа, который нужен для отопительного сезона 2022–2023 годов.

По словам Чернышова, необходимо направить долю выделенных США через ЕБРР $500 млн на закупку газа для обеспечения энергетической безопасности Украины в этом отопительном сезоне. Кроме того, он поблагодарил за запрос Администрации США в Конгресс выделить дополнительные $1,1 млрд в поддержку энергетического сектора Украины в 2023 году.

МакКоли отметил, что США понимают, что потребности энергетической инфраструктуры растут с каждой новой атакой России на Украину.

Контекст:

27 июля Департамент по международной торговле и развитию США через структуру ЕБРР выделил $500 млн в поддержку бизнесов и госслужб, пострадавших от полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Эти средства должны быть направлены Украине и другим странам.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. По состоянию на вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, к утру 27-го – до 20%. В понедельник утром дефицит резко увеличился и составлял 27%, аварийные отключения ввели по всей Украине

До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".

29 ноября пресс-служба "Нафтогазу" сообщила, что Агентство США по международному развитию (USAID) рассматривает предоставление Украине дополнительной оперативной помощи для прохождения отопительного сезона. По данным компании, из-за постоянных обстрелов Россией украинской инфраструктуры повреждено более 300 энергетических объектов и около 450 км газовых труб.

Теги: Россия, США, Украина, газ, война, Конгресс США, отопление, НАК Нафтогаз, ЕБРР, электроэнергия, война России против Украины, безопасность, финансирование, инфраструктура, Алексей Чернышов, встреча, Минфин
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