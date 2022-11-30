Глава правления "Нафтогазу" обсудил с минфином США вопрос финансирования закупки газа для Украины

Алексей Чернышов заявил, что нужно направить долю выделенных США денег на закупку газа Фото: EPA

В частности, стороны обсудили возможности финансирования закупки Украиной дополнительного объема газа, который нужен для отопительного сезона 2022–2023 годов.

По словам Чернышова, необходимо направить долю выделенных США через ЕБРР $500 млн на закупку газа для обеспечения энергетической безопасности Украины в этом отопительном сезоне. Кроме того, он поблагодарил за запрос Администрации США в Конгресс выделить дополнительные $1,1 млрд в поддержку энергетического сектора Украины в 2023 году.

МакКоли отметил, что США понимают, что потребности энергетической инфраструктуры растут с каждой новой атакой России на Украину.