В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии – "Укрэнерго"

По состоянию на 11.00 8 декабря из-за повреждений во время ракетных ударов электростанций и высоковольтной сети в системе сохраняется значительный дефицит электроэнергии. До облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Уже с утра в нескольких областях превышены лимиты потребления и применен режим аварийных отключений, говорится в сообщении
В "Укрэнерго" отмечают, что ситуацию усложняют погодные условия: во многих регионах на западе страны мороз, дождь со снегом и сильные порывы ветра становятся причиной обледенения проводов и их повреждения.
"Сейчас самая сложная ситуация сохраняется в восточном регионе – вечером враг снова подверг массированному артиллерийскому обстрелу несколько районов. Там, где позволяет ситуация, проводятся обследования состояния электросетей. После получения допуска от военных будут начаты ремонтные работы", – сообщили в "Укрэнерго".
Кроме того, круглосуточно продолжаются аварийно-восстановительные работы в Киевской и Одесской областях. В Одессе идет процесс подключения бытовых потребителей по резервным схемам, отметили в компании.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
В ходе массированного удара по Украине 5 декабря российские войска выпустили свыше 70 ракет, ВСУ сбили более 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". О попадании российских ракет по энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль. Также стало известно об обстреле энергообъекта в Николаевской области.