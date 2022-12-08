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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии – "Укрэнерго"

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Энергетики продолжают ремонтные работы после российских обстрелов
Энергетики продолжают ремонтные работы после российских обстрелов
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

В нескольких областях Украины превышены лимиты потребления электричества, на востоке из-за обстрелов есть повреждения системы. Об этом сообщает компания "Укрэнерго" в Telegram.

По состоянию на 11.00 8 декабря из-за повреждений во время ракетных ударов электростанций и высоковольтной сети в системе сохраняется значительный дефицит электроэнергии. До облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Уже с утра в нескольких областях превышены лимиты потребления и применен режим аварийных отключений, говорится в сообщении

В "Укрэнерго" отмечают, что ситуацию усложняют погодные условия: во многих регионах на западе страны мороз, дождь со снегом и сильные порывы ветра становятся причиной обледенения проводов и их повреждения.

"Сейчас самая сложная ситуация сохраняется в восточном регионе – вечером враг снова подверг массированному артиллерийскому обстрелу несколько районов. Там, где позволяет ситуация, проводятся обследования состояния электросетей. После получения допуска от военных будут начаты ремонтные работы", – сообщили в "Укрэнерго".

Кроме того, круглосуточно продолжаются аварийно-восстановительные работы в Киевской и Одесской областях. В Одессе идет процесс подключения бытовых потребителей по резервным схемам, отметили в компании.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

В ходе массированного удара по Украине 5 декабря российские войска выпустили свыше 70 ракет, ВСУ сбили более 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". О попадании российских ракет по энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль. Также стало известно об обстреле энергообъекта в Николаевской области.

Теги: Укрэнерго, электричество, электроэнергия, электроснабжение, российская агрессия, война России против Украины
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