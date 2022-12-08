В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии – "Укрэнерго"

По состоянию на 11.00 8 декабря из-за повреждений во время ракетных ударов электростанций и высоковольтной сети в системе сохраняется значительный дефицит электроэнергии. До облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Уже с утра в нескольких областях превышены лимиты потребления и применен режим аварийных отключений, говорится в сообщении

В "Укрэнерго" отмечают, что ситуацию усложняют погодные условия: во многих регионах на западе страны мороз, дождь со снегом и сильные порывы ветра становятся причиной обледенения проводов и их повреждения.

"Сейчас самая сложная ситуация сохраняется в восточном регионе – вечером враг снова подверг массированному артиллерийскому обстрелу несколько районов. Там, где позволяет ситуация, проводятся обследования состояния электросетей. После получения допуска от военных будут начаты ремонтные работы", – сообщили в "Укрэнерго".

Кроме того, круглосуточно продолжаются аварийно-восстановительные работы в Киевской и Одесской областях. В Одессе идет процесс подключения бытовых потребителей по резервным схемам, отметили в компании.