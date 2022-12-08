При блэкауте радио, ТВ и мобильная связь продержатся по меньшей мере трое суток – Госспецсвязи

"На сегодняшний день пять радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех суток. Так же и телевизионные каналы: телемарафон – также зарезервирована подача сигнала на трое суток. Далее зависит от доставки топлива. Телевидение и радио будут работать, у нас работают средние волны, "Украинское радио", работают радио (станции) в FM-диапазоне, где вы можете услышать самую необходимую информацию", – сказал он.

Щиголь добавил, что Госспецсвязи обеспечивает резервирование сигнала концерна радиовещания и телевидения.

Он также прокомментировал возможное исчезновение мобильной связи. По его словам, сейчас работает 82% базовых станций, в Луганской и Херсонской областях их восстанавливают. После массированного ракетного удара в Украине не работали около 45% базовых станций, сказал он. Каждую базовую станцию не могут снабдить генераторами, пояснил Щиголь.

"Большинство базовых станций операторов зарезервированы аккумуляторами, но когда пропадает свет, все с Wi-Fi-сетей, которые также не работают, переходят на базовую станцию, – и там, где есть резервирование на два часа, она работает полчаса", – добавил он.

По словам главы Госспецсвязи, во исполнение решения СНБО и указа президента "все операторы должны зарезервировать критические точки минимум также на трое суток". На сегодняшний день эта работа проводится.

Подводятся сети к "пунктам несокрушимости", которые также должны быть зарезервированы фиксированной связью на трое суток, сказал Щиголь.