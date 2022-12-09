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09 декабря, 2022
 
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"Пахан собрал подельников, чтобы похвастаться наворованным". Невзоров высказался о Путине

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Невзоров о Путине: Единственные звуки, которые имеет смысл выслушать от него, это агональные хрипы
Невзоров о Путине: Единственные звуки, которые имеет смысл выслушать от него, это агональные хрипы
Фото: Александр Невзоров / Facebook

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров 8 декабря в Telegram заявил, что речи президента РФ Владимира Путина не стоят потраченного времени на прослушивание.

Невзоров разместил в посте фото Путина и назвал президента РФ по инициалам – ВВХ. Вероятно, здесь подразумевается Владимир Владимирович Х...йло.

"Слушать сегодняшнее выступление ВВХ нет ни малейшего смысла. Пустая трата времени. Пахан собрал подельников, чтобы похвастаться наворованным. Но он даже и бахвалился тупо, нагло, тоскливо и бессодержательно. Не тратьте времени на прослушивание. Единственные звуки, которые имеет смысл выслушать от ВВХ, – это агональные хрипы", – заявил публицист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин 8 декабря провел церемонию вручения медалей "Золотая звезда" героям России. По окончании церемонии он признал, что РФ целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины, но представил ситуацию так, будто бы первой эту практику применила Украина, а Россия лишь ответила.

"Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в [оккупированный] Донецк? – сказал Путин. – Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ – шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи".

Невзоров назвал ложью объяснения президента Владимира Путина о причинах ударов по инфраструктуре Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Украина, война, война России против Украины, церемония
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