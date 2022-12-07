"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический диагноз Соловьева

Невзоров в посте подчеркнул, что у Соловьева наблюдается психическое расстройство.
"Это прекрасно. Психиатры всего мира долго сокрушались по поводу того, что у них нет видеоматериалов, иллюстрирующих гомицидоманию (патологическую непреодолимую страсть к убийствам, публичным казням, растерзаниям и так далее). Действительно, найти чистый образец гомицидомании не так-то просто. Во-первых, это редкая мания. Да и при фиксации больные, как правило, замыкаются, начинают осторожничать и отмалчиваются. Теперь вопрос решился. Найден гомицидоман, который открыто "трубит", озвучивая свои мечты и помыслы", – отметил публицист.
Невзоров добавил, что ролики кремлевского пропагандиста могут представлять ценность для науки.
"Записи выступлений Соловьева станут золотым фондом факультетов психиатрии во всем мире", – написал Невзоров.
В ролике пропагандист обратился к своей аудитории с призывами ненавидеть украинцев и мстить им.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.
В конце марта стало известно, что Невзоров покинул Россию.
3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.