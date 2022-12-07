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07 декабря, 2022
 
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"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический диагноз Соловьева

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Невзоров: Записи выступлений Соловьева станут золотым фондом факультетов психиатрии во всем мире
Невзоров: Записи выступлений Соловьева станут золотым фондом факультетов психиатрии во всем мире
Фото: Александр Невзоров / Facebook

Российский публицист Александр Невзоров 7 декабря в Telegram опубликовал эпизод программы "Соловьев. Live", в которой кремлевский пропагандист Владимир Соловьев призвал уничтожить Украину.

Невзоров в посте подчеркнул, что у Соловьева наблюдается психическое расстройство.

"Это прекрасно. Психиатры всего мира долго сокрушались по поводу того, что у них нет видеоматериалов, иллюстрирующих гомицидоманию (патологическую непреодолимую страсть к убийствам, публичным казням, растерзаниям и так далее). Действительно, найти чистый образец гомицидомании не так-то просто. Во-первых, это редкая мания. Да и при фиксации больные, как правило, замыкаются, начинают осторожничать и отмалчиваются. Теперь вопрос решился. Найден гомицидоман, который открыто "трубит", озвучивая свои мечты и помыслы", – отметил публицист.

Невзоров добавил, что ролики кремлевского пропагандиста могут представлять ценность для науки.

"Записи выступлений Соловьева станут золотым фондом факультетов психиатрии во всем мире", – написал Невзоров.

В ролике пропагандист обратился к своей аудитории с призывами ненавидеть украинцев и мстить им.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

В конце марта стало известно, что Невзоров покинул Россию.

3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.

Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, война, Кремль, Владимир Соловьев, видео, война России против Украины, диагноз
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