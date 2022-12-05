"Носители имперского величия России". Невзоров показал, кто собирается воевать против Украины. Видео

"Вот они, нынешние носители имперского величия России, которым школьники пишут слезливые открытки о родине, а библиотекарши собирают кальсоны, валидол и тушеночку. Вот они, прямые наследники [героя войны 1812 года Петра] Багратиона, [князя Александра] Невского и "стоитнадгороюалеша", – отметил публицист.

Он уточнил, что на видео – читинские зэки из Шарогорохонского поселения особого режима. Как отметил Невзоров, там отбывают наказание приговоренные по самым тяжким статьям уголовного кодекса, а именно маньяки, педофилы, серийные убийцы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Невзоров (@nevzorovofficial)

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