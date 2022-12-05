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05 декабря, 2022
 
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"Носители имперского величия России". Невзоров показал, кто собирается воевать против Украины. Видео

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Невзоров показал лицо российской армии
Невзоров показал лицо российской армии
Фото: Александр Невзоров / Facebook

Российский публицист Александр Невзоров 4 декабря в Instagram разместил видео, в котором российские заключенные рассказывают, что намерены воевать против Украины.

"Вот они, нынешние носители имперского величия России, которым школьники пишут слезливые открытки о родине, а библиотекарши собирают кальсоны, валидол и тушеночку. Вот они, прямые наследники [героя войны 1812 года Петра] Багратиона, [князя Александра] Невского и "стоитнадгороюалеша", – отметил публицист.

Он уточнил, что на видео – читинские зэки из Шарогорохонского поселения особого режима. Как отметил Невзоров, там отбывают наказание приговоренные по самым тяжким статьям уголовного кодекса, а именно маньяки, педофилы, серийные убийцы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

В конце марта стало известно, что Невзоров покинул Россию.

3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.

Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, война, видео, война России против Украины
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