Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю". Невзоров посмеялся над ремонтом сортира в российской глубинке

Невзоров: Как видим, у России тоже есть, что предложить человечеству Фото: Александр Невзоров / Facebook

"Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю. Этот новосибирский сортир – долгожитель. Он видел все. Местные обыватели в нем умирали и совокуплялись, спали и прятались, вставали с колен и проваливались в "очко", а также молились, лечились и пели. (Свою главную функцию, при этом, он тоже исполнял архиисправнейшим образом)", – отметил публицист.

Он добавил, что на четырнадцатом году жизни сортира, ему наконец привесили дверь и частично ободрали фекальные наслоения на стенах и полу.

"Является ли этот факт признаком прогресса и исключительной смекалки? Несомненно. Особенно дверь. Как видим, у России тоже есть, что предложить человечеству", – написал он.

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