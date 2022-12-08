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08 декабря, 2022
 
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Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю". Невзоров посмеялся над ремонтом сортира в российской глубинке

Невзоров: Как видим, у России тоже есть, что предложить человечеству
Невзоров: Как видим, у России тоже есть, что предложить человечеству
Фото: Александр Невзоров / Facebook

Российский публицист Александр Невзоров 7 декабря в Telegram опубликовал пост, в котором показал деревянный туалет для водителей автобусов в Новосибирске.

"Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю. Этот новосибирский сортир – долгожитель. Он видел все. Местные обыватели в нем умирали и совокуплялись, спали и прятались, вставали с колен и проваливались в "очко", а также молились, лечились и пели. (Свою главную функцию, при этом, он тоже исполнял архиисправнейшим образом)", – отметил публицист.

Он добавил, что на четырнадцатом году жизни сортира, ему наконец привесили дверь и частично ободрали фекальные наслоения на стенах и полу.

"Является ли этот факт признаком прогресса и исключительной смекалки? Несомненно. Особенно дверь. Как видим, у России тоже есть, что предложить человечеству", – написал он.

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Контекст:

Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

В конце марта стало известно, что Невзоров покинул Россию.

3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.

Теги: Россия, Александр Невзоров, война, Новосибирск, журналисты, война России против Украины, туалет
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