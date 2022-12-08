Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю". Невзоров посмеялся над ремонтом сортира в российской глубинке

"Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю. Этот новосибирский сортир – долгожитель. Он видел все. Местные обыватели в нем умирали и совокуплялись, спали и прятались, вставали с колен и проваливались в "очко", а также молились, лечились и пели. (Свою главную функцию, при этом, он тоже исполнял архиисправнейшим образом)", – отметил публицист.
Он добавил, что на четырнадцатом году жизни сортира, ему наконец привесили дверь и частично ободрали фекальные наслоения на стенах и полу.
"Является ли этот факт признаком прогресса и исключительной смекалки? Несомненно. Особенно дверь. Как видим, у России тоже есть, что предложить человечеству", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.
В конце марта стало известно, что Невзоров покинул Россию.
3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.