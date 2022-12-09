В случае поражения в Украине Путина эвакуируют в Венесуэлу или Аргентину – Галлямов

В Кремле понимают: в случае проигрыша в войне Путину придется эвакуироваться – Галлямов Фото: EPA

План получил неофициальное название "Ноев ковчег".

"Речь идет о поиске новых земель, куда можно будет направиться в случае, если на родине станет совсем неуютно. Окружение вождя не исключает, что проиграет войну, лишится власти и ему придется куда-то срочно эвакуироваться", – отметил Галлямов.

По его словам, поначалу изучали возможный переезд в Китай, но позже такой выбор отложили.

"В перспективах сотрудничества [с КНР] потенциальные эмигранты быстро разочаровались. Китайцы слишком себе на уме и слишком презирают других – особенно проигравших. Надежды, как теперь стало понятно, на них мало", – добавил бывший спичрайтер.

Сейчас в качестве потенциального места для эвакуации соратники главы Кремля рассматривают Латинскую Америку – Аргентину и Венесуэлу.

По информации Галлямова, непосредственной работой по выезду на место занимается правая рука главы "Роснефти" Юрий Курилин, а связь с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро поддерживает глава "Роснефти" Игорь Сечин. По поводу Аргентины у Галлямова информации нет.

"Никаких других подробностей мой источник не знает, однако и сказанного достаточно, чтобы понять: когда они говорят, что "все идет по плану", то имеет смысл уточнять, по какому именно. Планов у них, похоже, гораздо больше одного", – резюмировал Галлямов.



