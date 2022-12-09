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В случае поражения в Украине Путина эвакуируют в Венесуэлу или Аргентину – Галлямов

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В Кремле понимают: в случае проигрыша в войне Путину придется эвакуироваться Галлямов
В Кремле понимают: в случае проигрыша в войне Путину придется эвакуироваться – Галлямов
Фото: EPA

С весны в РФ готовят план эвакуации руководства Кремля из страны на случай поражения в войне против Украины. Об этом 6 декабря в Telegram сообщил бывший спичрайтер российского президента Владимира Путина Аббас Галлямов со ссылкой на источники.

План получил неофициальное название "Ноев ковчег". 

ечь идет о поиске новых земель, куда можно будет направиться в случае, если на родине станет совсем неуютно. Окружение вождя не исключает, что проиграет войну, лишится власти и ему придется куда-то срочно эвакуироваться", – отметил Галлямов. 

По его словам, поначалу изучали возможный переезд в Китай, но позже такой выбор отложили. 

"В перспективах сотрудничества [с КНР] потенциальные эмигранты быстро разочаровались. Китайцы слишком себе на уме и слишком презирают других – особенно проигравших. Надежды, как теперь стало понятно, на них мало", – добавил бывший спичрайтер.

Сейчас в качестве потенциального места для эвакуации соратники главы Кремля рассматривают Латинскую Америку – Аргентину и Венесуэлу. 

По информации Галлямова, непосредственной работой по выезду на место занимается правая рука главы "Роснефти" Юрий Курилин, а связь с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро поддерживает глава "Роснефти" Игорь Сечин. По поводу Аргентины у Галлямова информации нет.

икаких других подробностей мой источник не знает, однако и сказанного достаточно, чтобы понять: когда они говорят, что "все идет по плану", то имеет смысл уточнять, по какому именно. Планов у них, похоже, гораздо больше одного", – резюмировал Галлямов. 


Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Теги: Россия, Владимир Путин, Китай, Венесуэла, Кремль, Аргентина, эвакуация, Роснефть, Игорь Сечин, президент, власть
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