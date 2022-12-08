Путин и его окружение надеются на чудо, которое произойдет и изменит ситуацию в войне – глава МИД Украины

Об этом в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 8 декабря, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что украинцы "слишком много натерпелись за последние девять месяцев", а также "усвоили урок так называемого минского процесса, который мучил восемь лет".
Кулеба подчеркнул, что поведение России свидетельствует о том, что она все еще стремится завоевать всю территорию Украины.
По словам главы МИД Украины, президент РФ Владимир "Путин и его ближайшее окружение надеются на чудо, которое произойдет и изменит ситуацию" в войне.
Российские оккупанты "готовятся к новым боям и к новым наступательным операциям, а не к переговорам", резюмировал Кулеба.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.