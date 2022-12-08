Кулеба: Украина вернет все свои территории, включая Крым, часть – военным путем, часть – дипломатическим

Об этом в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 8 декабря, сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
Как отмечает издание, потеря оккупированного Россией Крыма в 2014 году серьезно бы подорвала способность президента РФ Владимира Путина управлять. По мнению Кулебы, это "не должно касаться" Украины.
Крым, подчеркнул глава МИД, "ничем не отличается от остальной Украины".
По словам Кулебы, "Украина вернет все свои территории, включая Крым, часть военным путем, часть – дипломатическим".
При этом глава МИД указал, что "слишком преждевременно делать какие-либо прогнозы относительно баланса" между путями деоккупации территорий Украины.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля Путин официально объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации".
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.