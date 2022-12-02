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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

После деоккупации Крыма переехавших туда россиян ожидает принудительное выдворение – постпред президента Украины в Крыму

РФ оккупировала Крым в 2014 году. Украинские власти намерены освободить все незаконно захваченные Россией территории
РФ оккупировала Крым в 2014 году. Украинские власти намерены освободить все незаконно захваченные Россией территории
Фото: EPA

Граждан России, которые за время оккупации Крыма поселились на полуострове, будет ждать выселение оттуда в соответствии с нормами украинского законодательства и международного права. Об этом рассказала постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева в интервью "Радио НВ", опубликованном 1 декабря.

Она отметила, что с 2014 года в Крым переехало "очень много" россиян – речь идет о сотнях тысяч, и среди них есть "очень разные люди". 

"Это военные, прокуроры, следователи, все специальные органы. Это представители судейского корпуса, журналисты. Есть гражданские, но обслуживающие аппарат фактически. Очень много медиков въехало, особенно среднего и высшего звена, то есть руководство медицинских учреждений. Представители так называемой бюджетной сферы, учителя, работающие на оккупационные администрации. И это обычные граждане Российской Федерации, решившие, что для них теплее, интереснее, лучше жить на территории Крыма", – перечислила Ташева.

Она подчеркнула, что эти люди – "фактор постоянной опасности для Украинского государства", поскольку, во-первых, после деоккупации Крыма они не позволят Украине развиваться, а во-вторых "россияне говорят, что они якобы заботятся о своем населении и будут каждый раз приходить и защищать это свое так называемое российское население".

Ташева напомнила, что все эти лица находятся на территории Украины незаконно – они должны были въезжать через украинские пункты пропуска и сделать запрос на возможность проживания на территории Украины, но не делали этого. 

"Понятно, что часть из них уедет сама, мы уверены в этом. Те, кто не уедут сами, есть такое понятие, как "принудительное выдворение" в действующем украинском миграционном законодательстве и в миграционном законодательстве всех стран. Потому что если гражданин другой страны пересек границу незаконно, происходит принудительное выдворение, поэтому схема едина", – сказала она. 

По словам Ташевой, "некоторые исключения" будут для родственников политзаключенных, адвокатов политзаключенных, тех, кто помогал и тайно предоставлял информацию украинским властям и ВСУ.  Они смогут официально подать заявку на миграционные украинские органы и получить виды на жительство – а, позднее, если на то будут основания, и украинское гражданство.

Представитель президента в Крыму отметила, что россияне сейчас часто обсуждают ее колонку, посвященную этой теме, и обвиняют Украину в том, что она хочет "депортировать людей".

"Это не депортация, которая была в 1944 году, это не стоит даже сравнивать. Депортация была незаконной, это был акт геноцида, когда весь невинный народ посадили в товарные вагоны без документов, без ничего, только по незаконному решению советской власти, сталинского режима. И выселили на территорию стран Центральной Азии, это совсем другая история. Здесь мы будем действовать согласно международному праву, украинскому праву и тех механизмам, которые уже есть. Лицо находится на территории Украины незаконно, что мы должны делать, помогать ему в том, чтобы оно незаконно находилось?" – подчеркнула Ташева. 

Она также напомнила, что Украина освобождает не только свои территории, но и людей, которые там находятся как заложники. 

"Это единственная возможность для выживания коренного крымскотатарского народа, потому что уровень репрессий, который происходит в отношении крымских татар, вопиющий. И особенно то, что происходит сейчас – незаконная мобилизация, когда на войну отправляют украинцев, крымских татар, чтобы фактически уничтожить наше население. Поэтому мы должны делать то, что мы должны делать, и не может быть никаких компромиссов по территориальной целостности", – резюмировала постпред президента. 

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля президент РФ Владимир Путин официально объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". 

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Заместитель Резникова Владимир Гаврилов не исключил, что силы обороны Украины зайдут в оккупированный РФ Крым до конца декабря. Он высказал мнение, что ВСУ продолжат воевать зимой, используя набранный темп.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Теги: Крым, оккупация, крымские татары, депортация, политзаключенные, война России против Украины, Тамила Ташева, деоккупация
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