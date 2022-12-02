После деоккупации Крыма переехавших туда россиян ожидает принудительное выдворение – постпред президента Украины в Крыму

Она отметила, что с 2014 года в Крым переехало "очень много" россиян – речь идет о сотнях тысяч, и среди них есть "очень разные люди".

"Это военные, прокуроры, следователи, все специальные органы. Это представители судейского корпуса, журналисты. Есть гражданские, но обслуживающие аппарат фактически. Очень много медиков въехало, особенно среднего и высшего звена, то есть руководство медицинских учреждений. Представители так называемой бюджетной сферы, учителя, работающие на оккупационные администрации. И это обычные граждане Российской Федерации, решившие, что для них теплее, интереснее, лучше жить на территории Крыма", – перечислила Ташева.

Она подчеркнула, что эти люди – "фактор постоянной опасности для Украинского государства", поскольку, во-первых, после деоккупации Крыма они не позволят Украине развиваться, а во-вторых "россияне говорят, что они якобы заботятся о своем населении и будут каждый раз приходить и защищать это свое так называемое российское население".

Ташева напомнила, что все эти лица находятся на территории Украины незаконно – они должны были въезжать через украинские пункты пропуска и сделать запрос на возможность проживания на территории Украины, но не делали этого.

"Понятно, что часть из них уедет сама, мы уверены в этом. Те, кто не уедут сами, есть такое понятие, как "принудительное выдворение" в действующем украинском миграционном законодательстве и в миграционном законодательстве всех стран. Потому что если гражданин другой страны пересек границу незаконно, происходит принудительное выдворение, поэтому схема едина", – сказала она.

По словам Ташевой, "некоторые исключения" будут для родственников политзаключенных, адвокатов политзаключенных, тех, кто помогал и тайно предоставлял информацию украинским властям и ВСУ. Они смогут официально подать заявку на миграционные украинские органы и получить виды на жительство – а, позднее, если на то будут основания, и украинское гражданство.

Представитель президента в Крыму отметила, что россияне сейчас часто обсуждают ее колонку, посвященную этой теме, и обвиняют Украину в том, что она хочет "депортировать людей".

"Это не депортация, которая была в 1944 году, это не стоит даже сравнивать. Депортация была незаконной, это был акт геноцида, когда весь невинный народ посадили в товарные вагоны без документов, без ничего, только по незаконному решению советской власти, сталинского режима. И выселили на территорию стран Центральной Азии, это совсем другая история. Здесь мы будем действовать согласно международному праву, украинскому праву и тех механизмам, которые уже есть. Лицо находится на территории Украины незаконно, что мы должны делать, помогать ему в том, чтобы оно незаконно находилось?" – подчеркнула Ташева.

Она также напомнила, что Украина освобождает не только свои территории, но и людей, которые там находятся как заложники.

"Это единственная возможность для выживания коренного крымскотатарского народа, потому что уровень репрессий, который происходит в отношении крымских татар, вопиющий. И особенно то, что происходит сейчас – незаконная мобилизация, когда на войну отправляют украинцев, крымских татар, чтобы фактически уничтожить наше население. Поэтому мы должны делать то, что мы должны делать, и не может быть никаких компромиссов по территориальной целостности", – резюмировала постпред президента.